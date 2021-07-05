Последствия стихии в Сочи устраняют спасатели. Фото пресс-службы администрации Сочи

05 июля 2021, 10:51

Спасатели подготовились к эвакуации жителей Сочи

Уровень воды в двух реках Сочи в связи с ливнями поднялся до критического, спасательные экипажи подготовились к эвакуации жителей и гостей города, сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным администрации, ливни в Сочи начались 4 июля. На отдельных участках города из-за подтоплений затруднено движение транспорта.

"У нас 20 рек, на всех дежурят команды спасателей, которые фиксируют отметки воды. Все силы и средства готовы к эвакуации, но сейчас такой необходимости нет", - цитирует представителя администрации ТАСС.

По словам замглавы Сочи Алексея Соколова, фиксируется подъем рек Хорота и Мацеста, включены установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.

Устранять последствия непогоды коммунальные службы начали 4 июля. Жертвами непогоды в тот день стали три человека. При падении дерева на улице Фрунзе в Адлерском районе погиб один человек, пострадали двое. Один из пострадавших доставлен с травмами в больницу, второй от госпитализации отказался. Всего ветром были повалены 34 дерева. В городе работает оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, уточняется в сообщении на сайте мэрии Сочи.

"Кавказский узел" писал, что 4 июля, по данным источника, два человека стали жертвами непогоды в Сочи. В Адлерском районе Сочи ураган снес несколько деревьев, одно из которых насмерть придавило мужчину, а второго ранило.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня и вечером в Сочи будет идти сильный дождь, скорость ветра достигает 9 метров в секунду, температура воздуха +20 градусов. 6 июля осадков не ожидается, скорость ветра снизится до 4 м/с, температура повысится до 25 градусов. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Власти и спасатели отчитались о последствиях непогоды на Кубани", "Режим ЧС введен в кубанском поселке из-за паводка", "Дворы и дороги затоплены после ливня в городах Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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