Один человек погиб после падения дерева в Сочи

04 июля 2021, 20:00

Сильный ветер повалил деревья в Сочи, жертвами стали не менее двух человек, один из них погиб.

В Адлерском районе Сочи ураган снёс несколько деревьев, одно из которых насмерть придавило мужчину, а второго ранило.

"Один погиб, второй - госпитализирован", - привел слова источника в оперативных службах региона "Интерфакс".

По словам очевидцев, молодой человек припарковал автомобиль во дворе своего дома и хотел достать из машины пакет с продуктами. В этот момент на него рухнуло дерево. На помощь ему пришел прохожий, которого так же придавило вторым упавшим деревом, сообщили сегодня "Краснодарские известия".

Источник в экстренных службах сообщил, что при падении деревьев ранения получили два человека. "В результате прохождения грозы (ветер порывами до 22 метров в секунду) произошло падение 10 деревьев, пострадали три человека, из них один погиб, информация уточняется", - привело его слова РИА "Новости".

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, все городские службы переведены в режим повышенной готовности, сообщила сегодня администрация Сочи.

"На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Также до конца суток 4 июля и в течение суток 5 июля 2021 года на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября 2018 года из-за ливней в Туапсинском районе Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации. Были эвакуированы более 140 человек в восьми населенных пунктах Краснодарского края, два человека погибли, трое пострадали. После сильных дождей и ураганного ветра в Сочи прервано движение по федеральной трассе, сошли сели, повалены деревья, рассказали местные жители.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 5 июля в Сочи ожидается слабый дождь, скорость ветра - 5 метров в секунду, температура воздуха +24 градуса. 5 июля днем ожидается усиление дождя и порывы ветра до восьми метров в секунду, температура воздуха составит + 21 градус. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.