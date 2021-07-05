Три человека утонули во время непогоды в Анапе

05 июля 2021, 15:04

Ребенок и двое взрослых погибли в море у Анапы, еще трех человек ищут спасатели, сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел сегодня в селе Витязево на пляже "Ибица". Утонули ребенок 2008 года рождения и двое мужчин. "По предварительным данным, ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением", - рассказал источник в экстренных службах.

По его данным, на помощь тонущим бросились еще трое мужчин, на данный момент их продолжают искать, пишет ТАСС.

По факту случившегося организована проверка, на место происшествия выехали следователи, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Анапе идет дождь, который продолжится и ночью, ветер скоростью от 8 до 5 метров в секунду, температура воздуха от +24 до +22 градусов. 6 июля осадков не ожидается, скорость ветра составит 6 м/с, температура повысится до +25. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.