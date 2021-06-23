23 июня 2021, 22:22

Спасатели начали поиски ребенка на реке Кубань

Ребенка, пропавшего сегодня на реке Кубань, ищут 93 человека, сообщило МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, информация об инциденте поступила спасателям 15:41 мск, поиски ребенка ведутся в Успенском районе, в них участвуют 93 человека.

"К месту происшествия направлены силы и средства Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организованы поисково-спасательные работы несовершеннолетнего ребенка", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

"Кавказский узел" ранее писал, что вечером 13 июня два брата из Апшеронска пропали на реке Пшеха, на их поиски выдвинулись спасатели. По предварительной информации, трое братьев гуляли на берегу, когда младший из них поскользнулся на глине, упал в воду и стал тонуть. Старший мальчик, увидев это, снял кроссовки и прыгнул в реку. Третий ребенок побежал домой за помощью родителей. 15 июня спасатели отчитались, что поиски школьников не дали результатов. В поисковых работах принимали участие 75 человек, спасатели также задействовали беспилотный летательный аппарат. К 17 июня один из двух подростков был найден мертвым.

Примечание:

"Спасатели Кубани подключились к поискам пропавшего в Адыгее туриста", "Волонтеры присоединились к поискам ребенка в Дагестане", "Два человека погибли при падении машины в реку на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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