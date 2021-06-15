Поиски детей в горной реке на Кубани . Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

15 июня 2021, 10:28

Поиски детей в горной реке на Кубани не дали результатов

Спасатели для поисков двух мальчиков, упавших 12 июня в реку Пшеха в Апшеронске, задействуют беспилотник. С родителями пропавших работают психологи, сообщили в МЧС России по региону.

Как писал "Кавказский узел", два брата из Апшеронска пропали на реке Пшеха, в их поисках участвуют 76 человек, сообщили сегодня спасатели. По предварительной информации, трое братьев гуляли на берегу, когда младший из них поскользнулся на глине, упал в воду и стал тонуть. Старший мальчик, увидев это, снял кроссовки и прыгнул в реку. Третий ребенок побежал домой за помощью родителей.

В МЧС уточнили, что сообщение о происшествии поступило вечером 12 июня. Двух мальчиков, упавших в горную реку в Краснодарском крае, ищут 76 человек, задействованы 12 единиц техники. Поиски пока не принесли результатов, и спасатели задействуют беспилотный летательный аппарат, пишет сегодня со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю "Интерфакс".

По данным ведомства, с родителями пропавших детей работают психологи. На мосту через реку, расположенном в 1,5 км ниже по течению от места происшествия, организован наблюдательный пост. Задействованы две водолазные группы, проинформировали в МЧС.

Примечание:

"Спасатели Кубани подключились к поискам пропавшего в Адыгее туриста", "Волонтеры присоединились к поискам ребенка в Дагестане", "Два человека погибли при падении машины в реку на Кубани".

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