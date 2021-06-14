Спасатели ищут двух школьников на Кубани

14 июня 2021, 17:45

Два брата из Апшеронска пропали вечером 13 июня на реке Пшеха, в их поисках участвуют 76 человек, сообщили сегодня спасатели.

Информация о том, что в городе Апшеронске в реку Пшеха упали двое детей поступила в МЧС в 19.46 13 июня. Мальчики 12 и 9 лет пошли в сторону реки, и больше их никто не видел, пишет сегодня "Кубань24".

По предварительной информации, трое братьев гуляли на берегу, когда младший из них поскользнулся на глине, упал в воду и стал тонуть. Старший мальчик, увидев это, снял кроссовки и прыгнул в реку. Третий ребенок побежал домой за помощью родителей, информируют "Кубанские новости".

В поисках мальчиков принимают участие 76 человек, 12 единиц техники. Ночью на мосту через реку Пшеха, расположенном на 1,5 километра ниже по течению, был установлен наблюдательный пост, заявило сегодня МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

В поиске пропавших принимают участие две группы водолазов - девять специалистов исследуют дно реки Пшеха. Также в поисках принимают участие кинологи и используется беспилотник, сообщили "Краснодарские известия" со ссылкой на спасателей.

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