Инструктор на Кубани стал подозреваемым по делу о смерти туристки

13 мая 2021, 18:03

Предприниматель из Краснодарского края, сопровождавший по реке Мзымта группу туристов, одна из которых при сплаве погибла, заподозрен в оказании услуг ненадлежащего качества.

Начато расследование уголовного дела об оказании предпринимателем услуг ненадлежащего качества, которое привело к смерти человека по неосторожности (часть 2 статьи 238 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня управление СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, трое туристов заключили договоры на проведение сплава по реке Мзымта в селе Эсто-Садок с индивидуальным предпринимателем, который участвовал в рафтинге в качестве инструктора. Во время сплава 7 мая лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, туристы оказались в воде. 24-летнюю туристку унесло течением, она не смогла выбраться на берег и скончалась в воде, еще двое туристов получили небольшие травмы. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 238 Уголовного кодекса России предусматривает до шести лет лишения свободы. Комментариев подозреваемого или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Туапсе 13 апреля приговорил капитана катера "Атолл" к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, а владельца судна - к условному лишению свободы по делу о гибели двух туристок при крушении катера в Черном море.