Вынесен приговор по делу о гибели людей при крушении катера под Джубгой

13 апреля 2021, 18:57

Суд в Туапсе приговорил капитана катера "Атолл" к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, а владельца судна - к условному лишению свободы, сообщила Южная транспортная прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля 2019 года в Черном море близ поселка Джубга перевернулся катер "Атолл", на борту которого, по данным полиции, находились 55 человек. Две туристки погибли, еще четыре человека пострадали. Директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта Дмитрий Сребный сообщил, что судно было рассчитано на 10 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. Были задержаны житель Ставрополья, который является владельцем судна, и капитан катера. 7 июля 2019 года капитан катера был арестован. Уголовное дело в отношении капитана и владельца судна 22 июля 2020 года было направлено в суд.

Суд в Туапсе вынес приговор капитану катера "Атолл" по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ) и владельцу катера по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ), сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным следствия и суда, на борту катера 5 июля 2019 года находились 49 человек, в том числе 19 несовершеннолетних, при этом судно рассчитано максимум на 11 человек. В конструкцию катамарана были внесены изменения, а двигатель был неисправен. Катер перевернулся в 300 метрах от берега, две женщины утонули, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд приговорил владельца судна к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года, а капитана катера - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу, сообщила сегодня Южная транспортная прокуратура.

Часть 3 статьи 263 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы, часть 3 статьи 238 УК РФ - до 10 лет лишения свободы.

Комментариев обвиняемых или их официальных представителей относительно решения суда не поступало.