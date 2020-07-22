Следствие установило причины крушения катамарана с двумя жертвами под Джубгой

22 июля 2020, 04:41

В конструкцию катамарана, который затонул в июле прошлого года неподалеку от Джубги, были внесены изменения, а двигатель был неисправен, сообщает Следственный комитет. Уголовное дело в отношении капитана и владельца судна направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля 2019 года в Черном море близ поселка Джубга перевернулся катер "Атолл", на борту которого, по данным полиции, находились 55 человек. Две туристки погибли, еще четыре человека пострадали. Директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта Дмитрий Сребный сообщил, что судно было рассчитано на 10 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. Были задержаны житель Ставрополья, который является владельцем судна, и капитан катера. 7 июля капитан катера был арестован.

Завершено расследование уголовного дела в отношении капитана и владельца катамарана "Атолл", который перевернулся близ Джубги в июле 2019 года, говорится в сообщении, опубликованном 21 июля на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц) в отношении судоводителя катамарана и по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) в отношении владельца судна направлено в суд.

По данным ведомства, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в конструкцию катамарана были внесены существенные изменения, а двигатель и вовсе был неисправен.