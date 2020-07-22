Прогулочный катер в Туапсе. Фото пользователя "Терелка" сообщества https://4erdak.su

22 июля 2020, 04:41

Следствие установило причины крушения катамарана с двумя жертвами под Джубгой

В конструкцию катамарана, который затонул в июле прошлого года неподалеку от Джубги, были внесены изменения, а двигатель был неисправен, сообщает Следственный комитет. Уголовное дело в отношении капитана и владельца судна направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля 2019 года в Черном море близ поселка Джубга перевернулся катер "Атолл", на борту которого, по данным полиции, находились 55 человек. Две туристки погибли, еще четыре человека пострадали. Директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта Дмитрий Сребный сообщил, что судно было рассчитано на 10 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. Были задержаны житель Ставрополья, который является владельцем судна, и капитан катера. 7 июля капитан катера был арестован.

Завершено расследование уголовного дела в отношении капитана и владельца катамарана "Атолл", который перевернулся близ Джубги в июле 2019 года, говорится в сообщении, опубликованном 21 июля на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц) в отношении судоводителя катамарана и по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) в отношении владельца судна направлено в суд.

По данным ведомства, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в конструкцию катамарана были внесены существенные изменения, а двигатель и вовсе был неисправен.

Примечание:

"Аварийная посадка самолета в Сочи указала на пробелы в безопасности полетов", "Четыре человека стали жертвами ДТП на Кубани", "Тела кубанских альпинистов спущены с горы в Северной Осетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 июля 2020, 05:27

22 июля 2020, 04:24

  • Жители поселка Терскол остались без газа после ДТП

    Газопровод высокого давления поврежден в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии при столкновении двух грузовых автомобилей, нарушено газоснабжение 290 домов поселка Терскол. В результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован.

22 июля 2020, 04:12

  • Требования снести памятник Нариманову поставили в тупик власти Грузии

    Лидер «Грузинского марша» опрошен сотрудниками службы госбезопасности по делу о разжигании межнациональной розни после акции с требованием снести памятник Нариману Нариманову в Марнеули. В настоящий момент памятник азербайджанскому большевику находится в аварийном состоянии, однако восстановить его запрещают законы Грузии. Если же памятник будет демонтирован, это приведет к ухудшению отношений с Азербайджаном, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

22 июля 2020, 03:51

  • Пожилой пациент из Бено-Юрта шестой день ожидает приезда "скорой"

    Скорая медицинская помощь шестой день уклоняется от обслуживания вызова к старейшине селения Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Абу Медуеву, самочувствие которого ухудшилось, заявил его сын Султан. Он связывает ситуацию с тем, что у него самого выявлен коронавирус и медработники избегают контактов с его семьей.

22 июля 2020, 03:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи