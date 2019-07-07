Капитан катамарана арестован после гибели туристов на Кубани

07 июля 2019, 16:46

Туапсинский районный суд постановил заключить под стражу на два месяца капитана прогулочного катера, перевернувшегося в Черном море.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июля в Черном море близ поселка Джубга Туапсинского района перевернулся перегруженный прогулочный катер "Атолл". Погибли две туристки из Мордовии и Белгорода, еще четыре человека пострадали. Согласно данным полиции, на борту катера находились 55 человек, 15 из них дети. Судно было рассчитано на 10 человек, сообщил директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта Дмитрий Сребный.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, виновным грозит до 10 лет. Вскоре после инцидента были задержаны житель Ставрополья, который является владельцем судна, и капитана катера. Полиция сообщила, что капитан пытался скрыться. По данным прокуратуры, капитан не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и не имел лицензии на перевозку пассажиров.

Туапсинский районный суд согласился сегодня удовлетворить ходатайство следствия об аресте капитана, сообщил туапсинский транспортный прокурор Максим Степаненко.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток", - процитировал Максима Степаненко ТАСС.

Информацию об аресте капитана подтвердил и "Интерфакс".