Власти уточнили число пассажиров перевернувшегося на Кубани катера

06 июля 2019, 11:13

На борту прогулочного катера, который перевернулся в Черном море близ поселка Джубга, находились 55 человек, заявил глава Туапсинского района Анатолий Русин. Разработчик катера сообщил, что это маломерное судно рассчитано на 10 человек.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля в Черном море близ поселка Джубга Туапсинского района перевернулся перегруженный прогулочный катер. В результате погибли две туристки из Мордовии и Белгорода, еще четверо человек пострадали. По предварительным данным МЧС, на катере находилось 43 пассажира.

Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Оно предусматривает до 10 лет заключения. Задержаны житель Ставрополья, который является владельцем судна, и капитана катера. Полиция сообщила, что капитан пытался скрыться.

Согласно уточненным сегодня полицией данным, на борту катера находились 55 человек, 15 из них дети, сообщил глава Туапсинского района Анатолий Русин. Он добавил, что никто из спасенных за медицинской помощью не обращался. По его словам, проводить проверки других перевозчиков или усиливать меры безопасности после ЧП власти не планируют.

Власти готовы оказать помощь семьям погибших, заверил Русин. "Муж одной из [погибших] женщин находится в районе, брат второй женщины прибудет сегодня", - процитировал Русина ТАСС.

Прогулочный катамаран, перевернувшийся в море под Джубгой, рассчитан на 10 человек, сообщил директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта Дмитрий Сребный. Он уточнил, что это маломерное судно длиной 10 метров и шириной 3,7 метра, передал сегодня "Интерфакс".

Владельцы судна многократно переделывали его. В частности, они надстроили вторую прогулочную палубу, которая понизила устойчивость катера, информировало издание.