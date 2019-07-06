Установлены личности погибших пассажирок перевернувшегося катера на Кубани

06 июля 2019, 05:08

В результате опрокидывания прогулочного катера близ кубанского побережья Черного моря погибли две туристки из Мордовии и Белгорода, сообщил глава Туапсинского района. Полиция задержала сбежавшего водителя судна. Следователи завели уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг.

Как информировал "Кавказский узел", 5 июля в Черном море близ поселка Джубга Туапсинского района перевернулся прогулочный катер, на борту которого находились 43 пассажира. В результате происшествия два человека погибли, еще четверо пострадали. МВД сообщило о задержании жителя Ставрополья, который является владельцем судна, а также розыске капитана катера. По словам директора пляжа "Джубга" Андрея Андреева, катер был перегружен в три раза.

Установлены личности погибших при опрокидывании катера вблизи Джубги, ими оказались туристка из Мордовии 1977 года рождения и жительница Белгорода 1985 года рождения, пишет со ссылкой на главу Туапсинского района Анатолия Русина "Интерфакс-Туризм".

Врачи на пляже оказали помощь пострадавшим пассажирам из перевернувшегося судна, госпитализация им не потребовалась. С пассажирами катера работают психологи, говорится в сообщении на сайте администрации Туапсинского района.

Управлял перевернувшимся катером уроженец Приморско-Ахтарска 1963 года рождения, которого полицейские задержали в Джубге и передали сотрудникам Следственного комитета, отмечает со ссылкой на Главное управление МВД по Краснодарскому краю РИА "Новости".

Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В результате инцидента погибло не менее двух человек, информация об общем числе пассажиров катера уточняется, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.