Три человека арестованы за нападение на журналистов в Тбилиси

09 июля 2021, 01:37

Суд поместил под стражу Зазу Чааву, Зазу Мчедлидзе и Мурада Девларишвили, обвиняемых в нападении на журналистов во время акций протеста против гей-парада в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля полицейские в Тбилиси задержали более 100 человек за административные правонарушения во время акции противников проведения гей-парада. Из них к 7 июля 68 были освобождены под расписку о невыезде, 32 находились в изоляторе временного содержания, а два человека были задержаны по уголовным делам: один - за нападение на оператора холдинга "Палитра ньюс", другой - за порчу машины патрульной полиции. 8 июля прокуратура сообщила, что еще пяти задержанным предъявлены обвинения в нападениях на журналистов, а общее число обвиняемых достигло восьми. Потерпевшими по делу признаны 25 человек, в том числе 19 сотрудников СМИ.

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

Тбилисский городской суд заключил под стражу Зазу Чааву, Зазу Мчедлидзе и Мурада Девларишвили, обвиняемых в нападении на журналистов телекомпаний "Рустави 2", "Мтавари архи" (Главный канал), издания "Табула" и информационного агентства "Ньюпост", а также в незаконном воспрепятствовании их профессиональной деятельности, сообщила 8 июля "Грузия-онлайн".

Сторона обвинения потребовала изолировать обвиняемых, указав на то, что они могут скрыться, совершить новые преступления и оказать давление на свидетелей. Защита не согласились с ходатайством прокуратуры и потребовала, чтобы их подзащитных освободили под залог.

В частности, адвокат Зазы Чаава требовал освободить под залог в размере 2000 лари (коло 635 долларов), а адвокат Мурада Девларишвили ходатайствовал о залоге в 3000 лари (приблизительно 954 доллара), у Зазы Мчедлидзе не было адвоката, и он просил, чтобы ему вообще не избирали меру пресечения.

Чаава, Мчедлидзе и Девларишвили обвиняются сразу по двум статьям - о незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов при осуществлении ими профессиональной деятельности и об организации группового насилия и участия в нем. Максимальное наказание по этим статьям - от 4 до 6 лет лишения свободы.

В рамках следствия по делу о нападении на журналистов и по фактам нарушения неприкосновенности жилища в общей сложности задержаны 15 человек, сообщило МВД Грузии на своем сайте.

Журналист "ТВ Формула" Рати Цверав рассказал в телеэфире, что нападение на него началось около парламента, когда он задал вопрос священнику Иоану. После этого десятки людей напали и стали избивать его, сказал Цверав. "Священник сказал, что я начал драку... все это наблюдал, но ничего не сделал и не остановил этих людей", - рассказал журналист. Цверав сказал, что обнародованные кадры показывают, как на него напали.

Напомним, силовикам были известны потенциальные места беспорядков во время ЛГБТ-акции 5 июля, но они не стали их предотвращать. Власти Грузии использовали радикалов, чтобы разобраться с оппонентами, нападения были организованы для срыва Евроатлантической интеграции, предположили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политики. Для защиты участников "Тбилиси прайда" 5 июля были мобилизованы около 3,2 тысячи силовиков, но масштабы контракции были столь велики, что избежать столкновений не удалось, пояснил 7 июля замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.