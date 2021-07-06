Число пострадавших на акции противников ЛГБТ в Тбилиси достигло 55

06 июля 2021, 01:05

На акции противников "Марша достоинства" в центре Тбилиси пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста, за насилие и препятствие работе сотрудников средств массовой информации задержаны восемь человек, сообщило МВД Грузии. Правозащитники обвинили полицию в бездействии.

Как писал "Кавказский узел", представители ЛГБТ-сообщества с 1 по 5 июля проводили в Тбилиси "Неделю ЛГБТ", которую планировали завершить "Маршем достоинства" в центре города. Сегодня несколько сотен противников проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов. Полицейские эвакуировали представителей прессы из центра города, а премьер-министр призвал ЛГБТ-сообщество провести "Марш достоинства" в другом месте. Организаторы "Марша достоинства" в итоге вовсе отказались от проведения акции. Центр координации действий в чрезвычайных ситуациях и экстренной помощи заявил, что не менее восьми журналистов госпитализированы после нападений в Тбилиси.

Восемь человек задержаны 5 июля во время беспорядков в центре Тбилиси, сообщило со ссылкой на МВД Грузии Interpressnews. Ведется расследование по двум статьям - о незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности и о насилии, информировало ведомство.

Всего на акции пострадали 55 человек, из них 53 - журналисты, уточнила полиция.

По фактам нападений на офисы общественных организаций возбуждено уголовное дело по статье о повреждении или уничтожение чужого имущества, сообщила полиция.

Несколько сот человек - противников проведения гей-парада в центре Тбилиси, собрались сегодня перед зданием парламента на проспекте Руставели. Часть из них направилась к офису движения "Сирцхвилия", расположенному неподалеку и попыталась проникнуть внутрь здания, разбив окна. Другая часть направилась в соседний район в офис "Тбилиси Прайда". Несколько человек по фасадной стене забрались на балконы второго и третьего этажа подъезда, в котором находится офис, и сорвав прикрепленные флаги, разорвали их под восторженные возгласы протестующих, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Журналисты сообщили подробности нападений

Во время драки перед парламентом пострадали журналистка сайта on.ge Тамта Кахаберидзе. "Наш корреспондент пострадал примерно в 13.00 по местному времени (12.00 мск) 5 июля. Тамта находилась на проспекте Руставели и вела репортаж. Неожиданно ее начали бить и оскорблять, вытолкали с проспекта. Она была госпитализирована, однако обошлось без серьезных травм, в настоящее время коллега находится дома", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник on.ge.

Нападения происходили в разных частях города, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист радио “Тависуплеба” Торнике Мандария. "На меня и оператора напали за два километра от здания парламента - в районе Вакийского парка", - сказал он.

По словам Мандария, он и Дато Коридзе брали интервью у лидера "Тбисси Прайда" Георгия Табагари, на них неожиданно напали неизвестные. Табагари и Коридзе уже сели в редакционный автомобиль, когда несколько человек выбежали из парка и напали на Мандария. “Я даже не заметил, кто этот человек, который мне нанес удар по лицу. Коридзе выскочил из автомобиля и попытался отбить меня у нападавших, но и его они начали избивать”, - рассказал Мандария.

После драки Мандария и Коридзе были доставлены в ближайшее отделение скорой помощи в больнице имени Хечинашвили. "У меня был разбит нос. Сейчас в нем стоят тампоны. Несколько дней я не смогу выходить на работу. А у Коридзе не оказалось тяжелых повреждений - только шишка на голове. Сознание мы не теряли, и сотрясение мозга нам не диагностировали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Дато Коридзе.

Журналист телекомпании "Мтавари архи" Дея Мамисеишвили сообщила, что также была госпитализирована после нападения на проспекте Руставели. На своей странице в Facebook она написала, что уже находится дома. Она выразила солидарность с пострадавшими и отметила, что 5 июля ее коллеги "были избиты, обруганы, пострадали психологически". "Это цена, которую платит государство, страна и все люди... за фундаментальные ценности свободы!” - написала Мамисеишвили.

Активистка движения "Тбилсси Прайд" Анна Субелиани рассказала, что во время штурма их офиса никто не пострадал. “Но это было огромный психологический шок, мы оказались запуганы и беззащитны перед лицом физической расправы, нам никто не помог, не было никого из полиции, чтобы защитить нас. Поэтому мы и вынуждены были отменить "Марш достоинства", сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В центре Тбилиси во время беспорядков пострадал иностранный турист, передал "Мтавари архи". На туриста напали из-за того, что у него была в ухе серьга. Он получил ножевые ранения в область груди и живота, его госпитализировали и прооперировали. Состояние пострадавшего стабильное, информировал "Рустави 2".

Правозащитники упрекнули полиция в бездействии

Полиция бездействовала, заявил корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Уча Нануашвили. "Не было никакой попытки воспрепятствовать нападению на журналистов", - сказал он.

Из трансляций грузинских телеканалов следовало, что нападения на журналистов при освещении акции противников "Марша достоинства" в центре Тбилиси транслировались в прямом эфире, но полиция не задерживала нападавших.

Уголовные дела по избиениям и погромам не были отягощены статьей 53 УК Грузии, предусматривающие наказание за дискриминацию, отметил Нануашвили. "Если преступление совершено по причинам ненависти, назначенный срок должен быть не менее чем на один год больше минимального срока, предусмотренного законом ... То есть, если за избиение полагается два года, то при применении статьи 53 виновник должен сидеть не менее трех лет", - пояснил он.

Бездействие полиции также осудили в своем заявлении представители НПО "Многонациональная Грузия". "Мы видим несоизмеримость действий полиции во время разгона митингов оппозиции и во время акций, связанных с насилием или над оппозицией, или над незащищенными группами населения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации Арнольд Степанян.

По его мнению, основная ответственность лежит на правительстве Грузии. "Уже долгое время власти демонстрируют, что они лояльно относятся к проявлениям насилия над своими оппонентами", - указал Степанян.

Власти Грузии 5 июля продемонстрировали, что на самом деле страной управляют не государственные структуры, а масса людей пол руководством реакционных сил, отметил он. "Почувствовав безнаказанность, скорее всего, представители этих сил прекратят соблюдать закон и страна может столкнуться с волной грабежей и насилия", - сказал Степанян.

Солидарность с пострадавшими представителями СМИ выразил генеральный директор Общественного вещателя Грузии Тинатин Бердзенишвили. "Страшно, что насилие против СМИ стало нормой в последнее время... На сегодняшний день пострадало немало представителей средств массовой информации, журналистов, операторов. Наш оператор получил травму головы и повредил глаз. На данный момент состояние его здоровья нормальное", - сказал он в телеэфире.

Президент Саломе Зурабишвили посетила пострадавших журналистов в New Hospitals. Она выразила солидарность с ними, осудила насилие и выразила озабоченность по поводу событий сегодня в Тбилиси, передал телеканал. "Кажется, мы забыли терпимость... Это не та Грузия, которую я знаю, это не грузинские традиции, не религия, не то будущее, которое мы хотим для этой страны", - сказала она.