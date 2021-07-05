Восемь журналистов госпитализированы после нападений в Тбилиси

05 июля 2021, 19:12

Нападения на журналистов при освещении акции противников "Марша достоинства" в центре Тбилиси транслировались в прямом эфире, но полиция не задерживала нападавших, следует из трансляций грузинских телеканалов. Полиция отчиталось о начале расследования после нападений на журналистов.

Как писал "Кавказский узел", представители ЛГБТ-сообщества с 1 по 5 июля проводили в Тбилиси "Неделю ЛГБТ", которую планировали завершить "Маршем достоинства" в центре города. Сегодня несколько сотен противников проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, пострадали не менее пяти человек. Полицейские эвакуировали представителей прессы из центра города, а премьер-министр призвал ЛГБТ-сообщество провести "Марш достоинства" в другом месте. Организаторы "Марша достоинства" в итоге вовсе отказались от проведения акции.

Не менее восьми представителей СМИ, которые подверглись физическому насилию со стороны протестующих против "Марша достоинства", были доставлены в разные клиники Тбилиси, сообщила сегодня "Грузия Online" со ссылкой на Центр координации действий в чрезвычайных ситуациях и экстренной помощи.



В New Hospitals поступили четыре представителя СМИ, в том числе один с переломом носа, ему потребовалась операция, рассказал глава отделения неотложной помощи клиники Михеил Бериашвили. "С митинга привезли четырех человек, один из них нуждался в консультации офтальмолога, ему была оказана помощь, и он уже выписан из поликлиники. У одного из них была черепно-мозговая травма, сломан нос. Потребовалось хирургическое вмешательство. Три пациента в настоящее время находятся на обследовании", - привело его слова издание.

Нападения противников гей-парада на журналистов транслировались в прямом эфире грузинских телеканалов. Участники акции против проведения "Марша достоинства" напали на журналиста "Мтавари архи" Кети Цицхишвили и оператора на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, спустя несколько минут - на другого журналиста телеканала, тяжело пострадал оператор Михаил Каландия, повреждено оборудование. Оператор телекомпании "Пирвели" получил тяжелые травмы, также от противников ЛГБТ пострадал журналист телекомпании "Формула". Нападению подверглись семь журналистов и операторов "Рустави 2" - Мариам Кумсишвили, Марика Гоциридзе, Георгий Пертиа, Саломе Бокучава, Шота Сикинчалашвили, Зура Манагадзе, Бека Атабегашвили. Хотя нападения происходили в прямом эфире и лица нападавших зафиксированы, полиция никого не задерживала, а лишь вывозила журналистов, проинформировал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямую трансляцию грузинских телекомпаний.

Всех журналистов "Мтавари архи" призвал вернуться в офисы генеральный директор телекомпании Ника Гварамия. Журналисты канала не будут освещать митинг гомофобных и агрессивных группировок на проспекте Руставели, заявил он. "Я принял решение, несмотря на огромный общественный интерес, прекратить освещение этой мерзости, прежде всего из-за опасности для здоровья и жизни моих журналистов", - отметил он в эфире телекомпании.

Журналист телекомпании "Формула" Рати Цверава и оператор Сулхан Элбакидзе пытались взять интервью у одного из священнослужителей. "Несколько десятков человек напали на нас. Участвовали и священнослужители. Мы просто собирались задать вопрос. Техника полностью уничтожена, личные вещи пропали, у меня только мобильный телефон остался. Им не интересно было, журналист я или кто другой", - привело издание Report слова Цверавы.

В поощрении насилия обвинила премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили депутат парламента Грузии Тамар Кордзая. "Вы не защищаете людей на улицах Тбилиси. Я также призываю вас, Гомелаури (Вахтанг Гомелаури - глава МВД Грузии - прим. "Кавказского узла") и Гарибашвили, осознать свою ответственность и навести порядок. На кону защита здоровья каждого человека, а не свобода выражения мнения. Премьер-министр Грузии заявил в парламенте, что каждый находится под защитой Конституции, он сегодня предал эту Конституцию", - перевел слова депутата в эфире "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

Ответственность на правительство страны за сегодняшние события в Тбилиси возложила представитель Хартии журналистов Мариам Кокосашвили. "Необходимо обратиться к международным организациям, и необходимо заставить правительство расследовать факты. Есть видеозаписи. В прямом эфире можно наблюдать за насилием, в котором четко определены виновные. Немедленная реакция правительства могла бы показать позицию государства. К сожалению, мы видим, что права человека сегодня не защищены в нашей стране. Свобода выражения мнений не защищена, и СМИ часто предоставляют информацию общественности, рискуя своей жизнью", - перевел ее выступление в программе "Курьер дня" корреспондент "Кавказского узла" .

МВД Грузии осудило язык вражды и насилие в отношении представителей СМИ. "Мы призываем граждан, собравшихся на улицах столицы, поддерживать порядок, подчиняться законным требованиям полиции и протестовать по любой теме в рамках закона", - отмечается в заявлении ведомства.

Полиция сообщила о начале расследования дел о насилии в отношении представителей СМИ на проспекте Руставели и незаконного вмешательства в их профессиональную деятельность, а также о повреждении и уничтожении чужого имущества в связи с нападением на офисы сторонников проведения "Марша достоинства". "Будут изучены все материалы, отражающие инциденты", - пообещало ведомство.