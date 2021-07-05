Организаторы отменили гей-парад в Тбилиси

05 июля 2021, 16:23

Бездействие полиции и правительства Грузии на фоне агрессии противников "Марша достоинства" вынудили представителей ЛГБТ-сообщества отказаться от намеченной на сегодня акции, сообщили ее организаторы.

Как писал "Кавказский узел", представители ЛГБТ-сообщества с 1 по 5 июля проводили в Тбилиси "Неделю ЛГБТ", которую планировали завершить "Маршем достоинства" в центре города. Сегодня несколько сотен противников проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, освещающих акцию протеста, травмы получили не менее пяти журналистов и телеоператоров. Полицейские эвакуировали представителей прессы из центра города, а премьер-министр призвал ЛГБТ-сообщество провести "Марш достоинства" в другом месте. Организаторы протестной акции пригрозили сорвать намеченный на сегодня "Марш достоинства", даже если он будет начат не в центре города.

Намеченный на сегодня "Марш достоинства" не состоится, заявление об этом опубликовано на странице организации "Тбилиси Прайд" в Facebook.

Представители ЛГБТ-сообщества указали на бездействие властей, которые продемонстрировали отсутствие политической воли выполнять "свои прямые обязанности", а глава правительства страны Ираклий Гарибашвили выступил с "позорным, антигосударственным и антизападным заявлением", в котором перенес ответственность на ЛГБТ-активистов, говорится в заявлении организации.

Полиция имела возможности обеспечить безопасность участников акции, подчеркнули организаторы марша. "Представители ЛГБТ-сообщества, международных организаций и дипломатического корпуса провели ряд встреч с представителями МВД, им были предложены конкретные планы по защите безопасности марша, но вместо эффективных мер мы получили поощрение агрессивных групп со стороны государственных чиновников", - указано в заявлении.

Бездействие властей и силовиков организаторы марша расценили как предоставление участникам контракции "оружия" против участников "Марша достоинства", в результате противники акции попытались ворваться в офис ЛГБТ-сообщества и движения "Сирцхвилия", в присутствии полицейских нападали на журналистов. "Объявлена охота на СМИ, активистов, на всех, кто верит в идею равенства. Власти не только не обеспечили безопасность жителей и наших сторонников, но и помешали нам осуществить наше право на собрания своими активными действиями. Мы не можем выходить на улицы, полные жестоких людей и подвергать опасности жизни людей!" - подчеркивается в заявлении. Организаторы акции пообещали продолжить "борьбу за достоинство".

Несколько сот человек - противников проведения гей-парада в центре Тбилиси, собрались сегодня перед зданием парламента на проспекте Руставели. Часть из них направилась к офису движения "Сирцхвилия", расположенному неподалеку и попыталась проникнуть внутрь здания, разбив окна. Другая часть направилась в соседний район в офис "Тбилиси Прайда". Несколько человек по фасадной стене забрались на балконы второго и третьего этажа подъезда, в котором находится офис, и сорвав прикрепленные флаги, разорвали их под восторженные возгласы протестующих, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, ранее ООН, Евросоюз и посольства 16 стран призвали власти Грузии предотвратить насилие на "Марше достоинства". Патриархия Грузии, в свою очередь, призвала иностранных дипломатов воздержаться от поддержки гей-парада. Понятие "Марш достоинства" не имеет ничего общего с достоинством, а является смещением и искажением общечеловеческих ценностей, заявила патриархия.

Народный защитник Нино Ломджария указала, что представители ЛГБТ-сообщества в последние годы "сталкиваются с препятствиями в реализации своего конституционного права — свободы выражения и собрания". 4 июля партия «Альянс патриотов Грузии» провела акцию в поддержку Грузинской православной церкви, посчитав Нино Ломджария причастной к нападкам на церковь.