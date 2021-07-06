Наводнение в Краснодарском крае. Фото: пресс-служба ГБДД по Краснодарскому краю

06 июля 2021, 20:05

Жители подтопленных населенных пунктов на Кубани просят о помощи

Жертвами наводнения на Кубани за минувшие сутки стали как минимум восемь человек. Местные жители рассказали об испорченной мебели в домах, куда вошла вода, и уничтоженных огородах. Попавшие в пробку из-за разрушенной в районе поселка Лермонтово дороги люди жалуются на нехватку питьевой воды.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром стало известно, что из-за паводков после ливней режим чрезвычайной ситуации введен в Туапсинском, Славянском и Северском районах Кубани, а также в Горячем Ключе, Сочи и Геленджике. К утру в зоне подтопления оставались 314 частных домов в четырех населенных пунктах, сообщили спасатели. В Геленджике и Сочи, по данным властей, ситуация после паводка нормализовалась, но штормовое предупреждение действует в крае до 8 июля.

Сильный ливень 5 июля спровоцировал в Хостинском и Адлерском районах Сочи подтопление территорий пансионатов, больниц и домов. В Анапе во время непогоды утонули три человека, еще три человека погибли в Туапсинском районе во время подтоплений. К утру 6 июля в нескольких селах Туапсинского района были подтоплены 760 домовладений, сотрудники администрации начали обход дворов. В Горячем Ключе 152 человека были эвакуированы в пункты временного размещения после того, как вода в реке Псекупс поднялась почти на шесть метров. Кроме того, там из-за подтопления произошло аварийное отключение подачи воды и света.

Жертвами наводнения на Кубани стали как минимум восемь человек

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки и двух взрослых при наводнении в Туапсинском районе, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края. По информации ведомства, стихия застала семью из трех человек в районе села Дефановка. Глава семьи принял решение остановиться на обочине и переждать ливень. Спустя несколько минут мощный поток снес машину в канаву, в результате чего девочка и ее 37-летняя мать захлебнулись, отцу удалось выплыть, он доставлен в больницу, сообщили в прокуратуре.

В селе Горском погиб 71-летний мужчина, который из-за четвертой стадии онкологического заболевания не мог самостоятельно передвигаться. Его жена спаслась на втором этаже дома, мужчину родственники спасти не смогли.

В прокуратуре также сообщили, что в Анапе 5 июля вечером погибли три человека. Несмотря на шторм и запрет на купание в море, 13-летний подросток полез в воду и его стало уносить течением. На помощь бросились отец подростка и его друг, а также очевидцы произошедшего. Но справиться с течением люди не смогли, и их унесло в море, тела до сих пор не найдены.

Прокуратура также проверяет информацию о еще двух предполагаемых погибших: мужчине и 9-летнем ребенке. По предварительной информации, когда начался ливень, они ехали на лесовозе.

В Туапсинском районе жители жалуются на отсутствие помощи

По данным управления МЧС Кубани, в Туапсинском районе подтоплено 760 домовладений. Из них 340 – в поселке Джубга, 250 - в селах Лермонтово и Тенгинка, 90 – в селе Дефановка, 50 – в селе Горское и хуторе Полковничий и 30 – в селе Молдовановка. Во всех населенных пунктах началась ликвидация последствий наводнения.

Жительница Лермонтова Виктория рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что в ее частном домовладении затопило первый этаж полностью, и вода подходила ко второму этажу.

«Мы сидели с мужем и двумя дочерями на втором этаже и с ужасом смотрели, как молниеносно прибывает вода. Всю ночь просидели, к утру дождь утих, мы звонили в МЧС, на горячую линию губернатору, наши звонки фиксировали, но на помощь пришли соседи утром, когда вода стала уходить, помогли выбраться», - сообщила женщина.

По ее словам уничтожены огороды, в приусадебном хозяйстве погибла птица. «Огород, сад уничтожен, а главное в доме все разрушено - вся мебель, техника, слой ила лежит. Пока на помощь к нам никто не пришел, пытаемся ликвидировать последствия сами», - рассказала женщина.

По ее информации, о наводнении местное население предупреждали, накануне МЧС рассылало смс-сообщения о сильном дожде.

В районе поселка Лермонтово Туапсинского района разрушена трасса, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» местный эколог Евгений Витишко. По его информации, сегодня утром пробка, которая там образовалась, протянулась до сочинского поселка Лазаревское.

«Когда в Сочи резко испортилась погода, отдыхающие сели в машины и решили уехать, но в Лермонтово смыло единственную дорогу, и люди встали. Это было ночью. Ни еды не могли купить, ни воды», - рассказал Витишко.

Жительница Сочи Ирина Нечаева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что, по данным на 14.30 мск, она еще находилась в этой пробке.

«Здесь столько семей с детьми, все стоят на жаре, погода-то наладилась. Не вижу здесь ни сотрудников ГИБДД, ни спасателей. Мы хотим пить и есть. Мы требуем, чтобы нам организовали подвоз питьевой воды», - заявила женщина.

Расстояние от Лермонтова до Лазаревского, согласно сервису «Яндекс.Карты», в том числе по федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи, составляет около 100 километров.

Напомним, из-за схода селевых потоков вечером 5 июля трасса Джубга - Сочи была перекрыта на пять часов в обоих направлениях в районе села Кроянского. При ликвидации последствий разгула стихии спасатели убрали с проезжей части более 1,5 тысячи кубических метров селевых масс. На период остановки движения водители и пассажиры были обеспечены водой, за медицинской помощью обращений не поступало,  сообщили сегодня утром в МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Туапсе осадков не было, скорость ветра составляла 5 метров в секунду, температура воздуха +24 градуса. В ночь на 7 июля ожидается умеренный дождь, ветер усилится до 9 метров в секунду, температура понизится до +21 градуса. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и  AndroidGO.

Власти Горячего Ключа отчитались о начале восстановительных работ

Эвакуированные в Горячем Ключе жители размещены в пунктах временного размещения, организованных в школе №11 в поселке Мирный и в городской школе №3, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава города Сергей Белопольский.

По его информации, семью, которая оказалась ночью заблокирована в своем доме в районе села Фанагорийское, эвакуировали сегодня утром, когда снизился уровень воды. Всю ночь с пострадавшими находились спасатели, сообщил Белопольский.

По его словам, начались восстановительные работы на электросетях и водопроводе, в тех местах, где сошла воды. «Комиссия начнет подворовой обход, чтобы установить ущерб. Поможем в расчистке пострадавших домовладений», - сообщил мэр.

Ранее на своей странице в Instagram Белопольский написал, что в Горячем Ключе эвакуированы 152 жителя после того, как в реке Псекупс был зафиксирован подъем уровня воды почти на шесть метров. В станице Пятигорской (находится на территории города Горячий Ключ – Прим. "Кавказского узла"), по словам градоначальника, были эвакуированы 77 человек, в самом городе - 75 человек.

В Северском районе оказалась отрезана от большой земли станица Ставропольская

В Северском районе из-за паводка оказалась отрезана от большой земли станица Ставропольская. В региональном оперативном штабе корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что сегодня ночью в реке Шебш резко поднялся уровень воды, в результате мост через реку был затоплен. Подтоплены домовладения, находящиеся на берегу реки.

По словам местных жителей, в станице до сих пор нет электричества.

Житель Ставропольской Александр рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что из-за затопленного моста в населённый пункт не могут добраться спасатели.

«Сейчас уровень воды начал снижаться, вода стала уходить из домов. А было до пояса. Конечно, уничтожены посевы, мебель и все, что в доме. Ждем помощи по откачке воды», - сообщил мужчина.

В администрации Северского района корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, им доставят сухие пайки, как только уровень воды спадет.

В Северском районе уровень воды также поднялся в реках Убин, Афипс, Убин. Население двух сел: Тхамаха и Шабановское ночью эвакуировали. В селе Шабановское подтоплено восемь придворовых территорий. В пункты временного размещения в школе №2 доставлены 21 человек, из них шесть детей. В селе Тхамаха подтоплено шесть придворовых территорий и шесть домов. В пункты временного размещения доставили 14 человек, включая двоих детей. Все они утром вернулись к себе домой, чтобы ликвидировать последствия стихии. В пунктах временного размещения находятся четверо человек в том числе лежачий больной, сообщили в райадминистрации.

Примечание:

"Найдено тело четвертого утонувшего в Анапе", "Режим ЧС введен в шести муниципалитетах Кубани", "Семь человек эвакуированы из подтопленного детсада в Сочи".

Автор: Анна Грицевич источник: корреспондент "Кавказского узла"

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