Наводнение на Кубани. Фото пресс-службы МЧС https://23.mchs.gov.ru/

06 июля 2021, 12:58

Три человека погибли при подтоплении в Туапсинском районе

В результате подтоплений в Туапсинском районе Кубани погибли три человека, сообщили в краевой прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", в связи с паводковой ситуацией в Туапсинском районе введен режим ЧС, в зоне подтопления оказались почти 800 домовладений.

"Три человека погибли, исполняющий обязанности прокурора края выехал на место", - цитирует представителя краевой прокуратуры "Интерфакс".

Обстоятельства гибели людей не уточняются.

Напомним, сильный ливень 5 июля спровоцировал в Сочи подтопление территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах Сочи. В Анапе во время непогоды утонули три человека. Также сильный ливень привел к возникновению селя, на пять часов была перекрыта трасса Джубга - Сочи. В связи с паводковой ситуацией режим ЧС введен в шести муниципалитетах Кубани.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Туапсе без осадков, ветер скоростью 5 метров в секунду, температура +24 градуса. Ночью ожидается дождь, ветер усилится до 9 м/с, температура понизится до +21. 7 июля вновь ожидаются осадки, скорость ветра составит 6 м/с, температура - до +23 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и  AndroidGO.

Примечание:

"Более 100 человек эвакуированы в Горячем Ключе из-за угрозы паводка", "Власти и спасатели отчитались о последствиях непогоды на Кубани", "Режим ЧС введен в кубанском поселке из-за паводка".

Автор: "Кавказский узел"

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