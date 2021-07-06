Три человека погибли при подтоплении в Туапсинском районе

06 июля 2021, 12:58

В результате подтоплений в Туапсинском районе Кубани погибли три человека, сообщили в краевой прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", в связи с паводковой ситуацией в Туапсинском районе введен режим ЧС, в зоне подтопления оказались почти 800 домовладений.

"Три человека погибли, исполняющий обязанности прокурора края выехал на место", - цитирует представителя краевой прокуратуры "Интерфакс".

Обстоятельства гибели людей не уточняются.

Напомним, сильный ливень 5 июля спровоцировал в Сочи подтопление территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах Сочи. В Анапе во время непогоды утонули три человека. Также сильный ливень привел к возникновению селя, на пять часов была перекрыта трасса Джубга - Сочи. В связи с паводковой ситуацией режим ЧС введен в шести муниципалитетах Кубани.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Туапсе без осадков, ветер скоростью 5 метров в секунду, температура +24 градуса. Ночью ожидается дождь, ветер усилится до 9 м/с, температура понизится до +21. 7 июля вновь ожидаются осадки, скорость ветра составит 6 м/с, температура - до +23 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.