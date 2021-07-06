06 июля 2021, 09:36

Режим ЧС введен в шести муниципалитетах Кубани

В связи с поводковой ситуацией режим ЧС введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в Горячем Ключе, Сочи и Геленджике, информировал региональный оперштаб.

Как сообщал "Кавказский узел", сильный ливень 5 июля спровоцировал в Сочи подтопление территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах Сочи. В Анапе во время непогоды утонули три человека. Также сильный ливень привел к возникновению селя, который перекрыл трассу Джубга - Сочи.

Оперативный штаб Краснодарского края информировал о введении режима ЧС в шести муниципалитетах региона в связи с паводковой ситуацией. "Режим ЧС введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в Горячем Ключе, Сочи и Геленджике. Проводится непрерывный мониторинг уровней рек", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение регионального оперштаба.

На утро 6 июля подтопленными остаются 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населенных пунктах, эвакуированы 136 человек, 64 – размещены в пунктах временного размещения, информировало РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре прогнозируется переменная облачность, температура воздуха составит +27, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 7 июля ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +21 градуса, скорость ветра возрастет до 6 метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Власти и спасатели отчитались о последствиях непогоды на Кубани", "Режим ЧС введен в кубанском поселке из-за паводка", "Дворы и дороги затоплены после ливня в городах Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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