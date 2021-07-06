06 июля 2021, 11:06

Почти 800 домовладений оказались в зоне подтопления в Туапсинском районе

760 домовладений в нескольких селах Туапсинского района подтоплены, специалисты администрации муниципалитета проводят обход по пострадавшим дворам и домам.

Как сообщал "Кавказский узел", сильный ливень 5 июля спровоцировал в Сочи подтопление территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах Сочи. В Анапе во время непогоды утонули три человека. Также сильный ливень привел к возникновению селя, на пять часов была перекрыта трасса Джубга - Сочи. В связи с паводковой ситуацией режим ЧС введен в шести муниципалитетах Кубани, в том числе в Туапсинском районе.

"На 08:00 мск вторника (6 июля) в результате сильных дождей подтопило 760 домовладений в селах Молдовановка, Дефановка, Горское, хуторе Полковничий. Джубге, а также в селах Лермонтово и Тенгинка. Специалисты администрации муниципалитета делают обход по пострадавшим от воды дворам и домам", - цитирует сообщение оперативного штаба по Краснодарскому краю "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Туапсе без осадков, ветер скоростью 5 метров в секунду, температура +24 градуса. Ночью ожидается дождь, ветер усилится до 9 м/с, температура понизится до +21. 7 июля вновь ожидаются осадки, скорость ветра составит 6 м/с, температура - до +23 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и  AndroidGO.

Примечание:

"Более 100 человек эвакуированы в Горячем Ключе из-за угрозы паводка", "Власти и спасатели отчитались о последствиях непогоды на Кубани", "Режим ЧС введен в кубанском поселке из-за паводка".

Автор: "Кавказский узел"

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