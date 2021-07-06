Найдено тело четвертого утонувшего в Анапе

06 июля 2021, 14:11

Обнаружено тело еще одного мужчины, утонувшего в Анапе, сообщили следователи, предположив, что он был среди тех, кто пытался спасти в море двух взрослых и ребенка.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля ребенок и двое взрослых погибли в море у Анапы во время непогоды, еще трех человек начали искать спасатели.

Найдено тело мужчины, пытавшегося спасти ребенка и двух взрослых, сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. "Тело четвертого погибшего обнаружили. Точно подтвердить он это или нет, пока нельзя, но предположительно речь идет о нем", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".