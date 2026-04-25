Блогеры призвали просевать песок перед засыпкой пляжей Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти должны контролировать качество песка, который засыпается на анапские пляжи и хотя бы предварительно просеивать его, призвали блогеры.

Как писал "Кавказский узел", власти Анапы планируют завезти новый песок на пляжи курорта в четыре этапа, всего на работы отводится 90 дней. Работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил ранее вице-премьер России. Власти Краснодарского края рапортовали о начале засыпки 50-сантиметровым слоем песка первого участка пляжей Анапы в рамках подготовки к курортному сезону. Для отсыпки пляжей Анапы используется песок второго класса, сообщила представитель компании-поставщика. Этот песок не может служить полноценной заменой ранее вывезенному с пляжей, считают пользователи соцсети.

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи.

Блогер Юрий Озаровский опубликовал сегодня призыв к администрации Анапы просеивать песок перед тем, как засыпать его на пляжи Анапы.

"Давайте вместе обратим внимание мэра города - Светланы Борисовны <Масловой> - на ситуацию с песком. Сейчас активно идёт завоз, но возникает много вопросов к его качеству. Понимаем, что к 1 июня, скорее всего, не успеют полностью подготовить пляжи. Так, может, стоит сосредоточиться на качестве? Важно, чтобы песок проходил очистку и просеивание. Чтобы на пляжи он попадал уже максимально чистым", - обратился он в своем Telegram-канале к пользователям.

Эта запись набрала к 22.58 мск 80 комментариев.

"Считаю, вопрос нужно ставить иначе, а нужен ли он вообще этот чужеродный песок. Очень большой объем решили освоить, нет таких карьеров рядом с нужным песком, поэтому везут вот эту грязь и глину на наши пляжи", - прокомментировал пользователь AnapaKiteTeam.

"Это даже в голове не укладывается, как можно вот этим хламом засыпать водоохранную зону", - написал он же в своем Telegram-канале.

"Полно глины в этом песке. А тот, кто утверждает, что ЭТО по составу и качеству идентично песку на пляже, просто вредитель. Если этим завалят всю береговую линию, к нам просто перестанут ездить", - отметил BS, приложив видео, на котором разминает в пальцах кусочки песка с вкраплениями глины.

"Зачем же губить экосистему пляжей этой строительной смесью глины и непонятно чего?" - возмутился Александр Бильдин.

"Вибросито. Можно было бы через него засыпать песок на карьере. Но это вряд ли, сроки поджимают, а объем огромный", - прокомментировал в своем Telegram-канале блогер Макс Анапский.

На бывший лечебный пляж (самое начало песчаных пляжей Анапы) также завозят песок с карьера. Консистенция на вид сомнительная, присутствует комковатость и камни. В том числе очень большие и с колотыми острыми краями. Завозить этот песок на пляжи можно от безысходности и только с предварительным просевом от крупных фракций, - прокомментировал Telegram-канал "Анапа гражданская".

Мэрия Анапы отчиталась о продолжении работ по засыпке пляжей

Сейчас работы проводятся на участке протяженностью 3,5 километра от "Лечебного пляжа" до пансионата "Бимлюк". Сегодня из сформированного песчаного конуса спецтехника перевозила песок на тело "Лечебного пляжа" для формирования слоя толщиной не менее полуметра. Песок в непрерывном режиме доставляют грузовые машины, работы организованы в круглосуточном режиме, сообщает мэрия Анапы в своем Telegram-канале.

"Уже завезено порядка 1000 кубометров грунта, рейсы организованы непрерывно, в том числе в темное время суток", - сообщила мэр Анапы Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

