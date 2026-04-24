Пользователи соцсети поспорили о пригодности песка II класса для пляжей Анапы

Для отсыпки пляжей Анапы используется песок второго класса, сообщила представитель компании-поставщика. Этот песок не может служить полноценной заменой ранее вывезенному с пляжей, считают пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", власти Анапы планируют завезти новый песок на пляжи курорта в четыре этапа, всего на работы отводится 90 дней. Работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, к 1 июня пляжи будут открыты. Власти Краснодарского края рапортовали о начале засыпки 50-сантиметровым слоем песка первого участка пляжей Анапы в рамках подготовки к курортному сезону.

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Отсыпку пляжей продолжают на первом из четырех участков – от Центрального пляжа до санатория "Бимлюк". Чтобы создать дополнительный слой не менее 50 сантиетров, поставляют песок из ближайших карьеров, максимально близкий по составу к местному грунту, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Как сообщила в приложенном к сообщению видео генеральный директор ООО "Экопромюг" Инесса Волошко, общий объем поставки песка составляет 481,2 тысячи кубометров песка второго класса. "Качество каждой партии песка подтверждается лабораторными испытаниями", - добавила она.

"Чтобы завершить работы в кратчайшие сроки, отгрузка и работа техники на карьере организована в круглосуточном режиме", - сообщила Волошко.

Пользователи выразили сомнения в качестве песка

Сообщение об этом перепостил в своем Telegram-канале блогер Юрий Озаровский, оно набрало 24 комментария.

"Что значит песка второго класса? С мусором и глиной?" - спросил пользователь Lekx.

"Да какая разница? К "лечебным золотым" пескам Анапы это в любом случае не будет иметь отношения", - ответил пользователь I.

"То, что природный кварцевый песок вывезли на очистку - это понятно. А вот какой песок теперь завозят - это вообще непонятно", - указала Олеся Макеева.

"Это просто ужас, одна глина! Зачем портить пляжи! Что они творят!" - возмутилась Аксана Литвинова.

Песок второго класса, следует из ГОСТ 8736-2014 - это природный неорганический сыпучий материал с крупностью зёрен до 5 мм.

В песке второго класса допускается содержание глинистых и пылевидных частиц в пределах 7–10%, говорится на сайте nmstroy.ru

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".