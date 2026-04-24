10:03, 24 апреля 2026

Пользователи соцсети поспорили о пригодности песка II класса для пляжей Анапы

Отсыпка пляжей Анапы песком. Фото: t.me/MoreOz

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для отсыпки пляжей Анапы используется песок второго класса, сообщила представитель компании-поставщика. Этот песок не может служить полноценной заменой ранее вывезенному с пляжей, считают пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", власти Анапы планируют завезти новый песок на пляжи курорта в четыре этапа, всего на работы отводится 90 дней. Работы по отсыпке пляжей новым песком нужно завершить к началу пляжного сезона, заявил вице-премьер России. По его словам, если работы пойдут по плану, к 1 июня пляжи будут открыты. Власти Краснодарского края рапортовали о начале засыпки 50-сантиметровым слоем песка первого участка пляжей Анапы в рамках подготовки к курортному сезону.

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Отсыпку пляжей продолжают на первом из четырех участков – от Центрального пляжа до санатория "Бимлюк". Чтобы создать дополнительный слой не менее 50 сантиетров, поставляют песок из  ближайших карьеров, максимально близкий по составу к местному грунту, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Как сообщила в приложенном к сообщению видео  генеральный директор ООО "Экопромюг" Инесса Волошко, общий объем поставки песка составляет 481,2 тысячи кубометров песка второго класса. "Качество каждой партии песка подтверждается лабораторными испытаниями", - добавила она.

"Чтобы завершить работы в кратчайшие сроки, отгрузка и работа техники на карьере организована в круглосуточном режиме", - сообщила Волошко.

Пользователи выразили сомнения в качестве песка

Сообщение об этом перепостил в своем Telegram-канале блогер Юрий Озаровский, оно набрало 24 комментария.

"Что значит песка второго класса? С мусором и глиной?" - спросил пользователь Lekx.

"Да какая разница? К "лечебным золотым" пескам Анапы это в любом случае не будет иметь отношения", - ответил пользователь I.

"То, что природный кварцевый песок вывезли на очистку - это понятно. А вот какой песок теперь завозят - это вообще непонятно", - указала Олеся Макеева.

"Это просто ужас, одна глина! Зачем портить пляжи! Что они творят!" - возмутилась Аксана Литвинова.

Песок второго класса, следует из ГОСТ 8736-2014 - это природный неорганический сыпучий материал с крупностью зёрен до 5 мм. 

В песке второго класса допускается содержание глинистых и пылевидных частиц в пределах 7–10%, говорится на сайте nmstroy.ru

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
08:05, 24 апреля 2026
Суд оставил в силе конфискацию имущества Момотова и Марченко
07:05, 24 апреля 2026
Житель Дагестана осужден за подготовку теракта в школе Махачкалы
05:08, 24 апреля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
01:21, 24 апреля 2026
Власти Кабардино-Балкарии отказались от массовых мероприятий на 9 мая
20:23, 23 апреля 2026
Дело жителя Ингушетии о причастности к группировке Гуражева дошло до суда
18:58, 23 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части
Все события дня
Новости
08:05, 24 апреля 2026
Суд оставил в силе конфискацию имущества Момотова и Марченко
Пожар в порту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:20, 24 апреля 2026
Власти отчитались о локализации пожара в порту Туапсе на фоне призыва закрыть школы
Яна Антонова на пикете 9.10.24. Скриншот фото из ее Telegram-канала.
20:54, 23 апреля 2026
Активистка из Краснодара Яна Антонова получила предостережение от полиции
Пожар в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:12, 23 апреля 2026
Экологи указали на опасность продуктов горения для жителей Туапсе
Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
15:44, 23 апреля 2026
Жители Краснодара объявили сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России
24 апреля 2026, 11:02
Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

Кадр активисты в Ереване сожгли флаг Турции в 111-ую годовщину геноцида армян. Фото: Новости-Армения / https://newsarmenia.am/news/armenia/uchastniki-fakelnogo-shestviya-k-godovshchine-genotsida-armyan-napravilis-k-tsitsernakaberdu-foto/
23 апреля 2026, 22:35
Активисты в Ереване сожгли флаг Турции в годовщину геноцида армян

Айшат Хизриева. Скриншот «Марем»/t.me
23 апреля 2026, 19:51
Айшат Хизриева после попытки похищения остается в опасности

Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
23 апреля 2026, 15:44
Жители Краснодара объявили сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше