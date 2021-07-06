Более 300 домов остаются подтопленными на Кубани

06 июля 2021, 14:26

В зоне подтопления на Кубани остаются 314 частных домов в четырех населенных пунктах, сообщили спасатели. В Геленджике и Сочи, по данным властей, ситуация после паводка нормализовалась, но штормовое предупреждение действует в крае до 8 июля.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром стало известно, что из-за паводков после ливней режим чрезвычайной ситуации введен в Туапсинском, Славянском и Северском районах Кубани, а также в Горячем Ключе, Сочи и Геленджике.

Сильный ливень 5 июля спровоцировал в Хостинском и Адлерском районах Сочи подтопление территорий пансионатов, больниц и домов. В Анапе во время непогоды утонули три человека, еще три человека погибли в Туапсинском районе во время подтоплений. К утру 6 июля в нескольких селах Туапсинского района были подтоплены 760 домовладений, сотрудники администрации начали обход дворов. В Горячем Ключе 152 человека были эвакуированы в пункты временного размещения после того, как вода в реке Псекупс поднялась почти на шесть метров. Кроме того, там из-за подтопления произошло аварийное отключение подачи воды и света.

Более тысячи человек остаются в зоне подтопления

По данным на 12.45 мск, в четырех населенных пунктах четырех муниципалитетов Краснодарского края остаются подтопленными 377 придворовых территорий и 314 домовладений, в которых живут 1093 человека, в том числе 192 ребенка, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС, не указав названия этих населенных пунктов.

"Спасатели оказывают адресную помощь населению, проводятся работы по откачке воды с придомовых территорий. Продолжают работу мониторинговые группы по контролю за руслами рек", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Вода размыла участок федеральной автодороги А-147 на участке Туапсе – Джубга, там движение организовано только для спецтранспорта. Всего в ликвидации последствий паводка участвуют 1188 человек и 440 единиц техники, сообщило МЧС. "Осадки прекратились, сил и средств достаточно", - подчеркивается в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Туапсе осадков нет, скорость ветра - 5 метров в секунду, температура воздуха +24 градуса. В ночь на 7 июля ожидается дождь, ветер усилится до 9 метров в секунду, температура понизится до +21 градуса. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Жители Геленджика вернулись в свои дома

Эвакуированные жители Геленджика вернулись из пунктов временного размещения в свои дома в Архипо-Осиповке, поскольку вода ушла из подтопленных домовладений, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

"В Архипо-Осиповке утром обошёл подтопленные территории, пообщался с местными жителями, поддержал пострадавших. Конечно, самое главное то, что все живы. В остальном будем людям помогать. [...] Сейчас вода сошла. Люди вернулись в свои дома. Начинают работать комиссии, которые оценят ущерб", - приводит слова Богодистова "Интерфакс-Юг".

Три человека в Туапсинском районе погибли в результате подтоплений, сообщила сегодня после проверки краевая прокуратура. "Установлено, что в селе Горском в своем доме погиб 71-летний житель, который не мог самостоятельно передвигаться. Также в селе Дефановка поток воды с обочины смыл в канаву автомобиль, где находилась семья, в результате чего ребенок 2007 года рождения и его мать 1984 года рождения погибли, предварительно, от асфиксии, глава семейства находится в больнице с обморожением (холодная вода)", - цитирует сообщение ведомства агентство.

В пунктах временного размещения остаются 62 человека

Штормовое предупреждение в крае действует до 8 июля, объявил сегодня на заседании оперштаба по ликвидации ЧС губернатор Вениамин Кондратьев. "Сильные дожди еще могут пройти на территории региона. Мы должны сделать все, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Все последствия предстоит ликвидировать в кратчайшие сроки. Там, где невозможно подключить электричество и газ в течение двух суток, необходимо обеспечить людям подвоз воды и питания", – привела слова главы региона его пресс-служба.

В пунктах временного размещения сейчас находятся 62 человека, отмечается в сообщении, размещенном в 12.29 мск на сайте администрации края. "Оперативные силы и средства Краснодарского края продолжают ликвидировать последствия непогоды в усиленном режиме, помощь окажут каждому пострадавшему", - говорится в публикации.

Среди 62 человек, которые находятся в пунктах временного размещения, - 18 детей, сообщил сегодня первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. По его словам, всего в ночь на 6 июля спасатели эвакуировали с подтопленных территорий более 300 человек, информирует ТАСС.

В Сочи все пляжи, кроме тех, что находятся в затопленном накануне поселке Кудепста, будут открыты уже сегодня вечером, рассказал глава города Алексей Копайгородский. "На всех пляжных территориях, которые пострадали, работы по ликвидации последствий закончены на 70%. К вечеру все будет открыто, за исключением только Кудепстинского района", - приводит его слова агентство.