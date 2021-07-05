Семь человек эвакуированы из подтопленного детсада в Сочи

05 июля 2021, 12:51

Пятеро детей и двое взрослых эвакуированы из детского сада в поселке Кепша Адлерского района.

Как сообщал "Кавказский узел", уровень воды в двух реках Сочи в связи с ливнями сегодня поднялся до критического, и спасательные экипажи подготовились к эвакуации жителей и гостей города.

Пожарные провели эвакуацию детей и взрослых из подтопленного ливнем детского сада поселка Кепша Адлерского района Сочи.

"В Адлерском районе города спасатели Краснополянского подразделения работают в районе поселка Кепша. От службы "112" поступала информация о том, что необходима эвакуация детей из детского сада. К приезду сотрудников ЮРПСО 5 детей и двое взрослых были эвакуированы силами пожарных расчетов", - цитирует пресс-службу ЮРПСО МЧС России "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем и ночью в Сочи будет идти сильный дождь, скорость ветра достигает 9 метров в секунду, температура воздуха +20 градусов. 6 июля осадков не ожидается, скорость ветра снизится до 4 м/с, температура повысится до 25 градусов. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.