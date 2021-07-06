06 июля 2021, 09:27

Движение на трассе Джубга - Сочи возобновлено

Перерыв в движении на трассе Джубга - Сочи после схода селя превысил пять часов. Дорога вновь открыта для проезда.

Как писал "Кавказский узел", из-за схода селевых потоков трасса Джубга - Сочи была перекрыта вечером 5 июля в обоих направлениях в районе села Кроянского.

Участок федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи вновь открыт, перерыв в движении составил 5 часов 10 минут. При ликвидации последствий разгула стихии спасатели убрали с проезжей части более 1,5 тысячи кубических метров селевых масс, пишет со ссылкой на ФКУ Упрдор "Черноморье" РИА "Новости".

"Движение по федеральной автодороге А-147 Джубга - Сочи возобновлено, на период остановки движения водители и пассажиры транспортных средств были обеспечены водой, за медицинской помощью обращений не поступало", - сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в связи с сильными ливнями в двух реках Сочи уровень воды поднялся до критических отметок, спасательные службы подготовились к эвакуации жителей и отдыхающих. В поселке Кепша Адлерского района был подтоплен детский сад, оттуда эвакуировали пятерых детей и двоих взрослых.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи будет ясно, скорость ветра составит 6 метров в секунду, температура воздуха +25 градусов. В ночь на 7 июля прогнозируется слабый дождь, ветер скоростью до четырех метров в секунду, температура воздуха +20 градусов. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Власти и спасатели отчитались о последствиях непогоды на Кубани", "Режим ЧС введен в кубанском поселке из-за паводка", "Дворы и дороги затоплены после ливня в городах Кубани".

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