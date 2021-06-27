Режим ЧС введен в кубанском поселке из-за паводка

27 июня 2021, 00:02

Сильные дожди вызвали паводок в поселке Южном близ Краснодара, подтоплены 10 домов и около 150 дворов.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня после ливня в Анапе были подтоплены улицы, дворы и дороги, в Хадыженске вода зашла в десяток домов, а в Геленджике в целях безопасности отключено электричество.

В поселке за день выпало до 40 мм осадков. В районе впадения реки Чибрик в реку Пшеха просел грунт, и Чибрик вышел из берегов, сообщили спасатели. Решением главы Белореченского района в поселке Южном введен режим чрезвычайной ситуации. При этом объекты жизнедеятельности, электро- и газоснабжения не нарушены и работают в штатном режиме, отмечается в сообщении.

Объявлен сбор аэромобильной группировки, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. "На вооружении группировки - мотопомпы, световые башни, аварийно-спасательный инструмент, плавсредства. Проводятся работы по расчистке русла реки. Вода пошла на спад", - уточнил Гавриляк.

По его словам, в Белореченском районе развернут опорный пункт, на место подтопления направлены пожарные насосные станции для откачки воды, привлечен "Кубань СПАС", передал 26 июня "Интерфакс".

В Анапе еще в первой половине дня были подтоплены 11 дворов, а в Хадыженске вода зашла в 12 домов и подтопила 35 дворов, со ссылкой на МЧС уточнило 26 июня "Юга".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью Краснодаре ожидается умеренный дождь (12 мм осадков), а днем 27 июня ожидается слабый дождь. Дождливой будет вся предстоящая неделя. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.