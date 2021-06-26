Дворы и дороги затоплены после ливня в городах Кубани

26 июня 2021, 17:24

Улицы, дворы и дороги подтоплены после ливня в Анапе, в Хадыженске вода зашла в десяток помещений, в Геленджике в целях безопасности отключено электричество.

"Меньше чем за час на побережье выпало около 50 мм осадков. Оказались подтопленными низинные участки города. Все экстренные и коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий", - сообщила администрация Анапы.

По данным мэрии, спасатели откачивают воду из дворов по ул. Северной, Маяковского, а также из цокольного этажа многоквартирного дома в микрорайоне "Горгиппия" по Ленина, 229. "В работах задействованы около 60 человек и порядка 15 единиц техники", - сказано в сообщении на сайте администрации Анапы.

В зоне подтопления оказалось порядка 10-12 дворов, отметили в управлении ГО и ЧС администрации города. "Пока в жилые помещения вода не заходила, примерно 10-12 дворов подтоплено, пока цифра не точная", - цитирует сотрудника ведомства ТАСС.

В администрации Апшеронского района также сообщили, что сильный дождь стал причиной подтоплений в городе Хадыженске. "По предварительным данным, в Хадыженске вода вошла в 30 дворов и в 10-12 помещений", - сказал представитель администрации.

Глава Геленджика Алексей Богодистов также сообщил о подтоплении на курорте. "Залповые осадки принесли Геленджику проблемы, но характер их временный. Как только стало понятно, что высока вероятность подтопления в центральной части города, в целях безопасности отключили все объекты от электричества", - написал он на своей странице в Instagram.

Мэр сообщил, что на набережную стянута спецтехника - семь водовозок, четыре пожарные машины и шесть оборудованных газелей. "Вода сошла, службы экстренного реагирования уже работают. В ближайшие часы, если не будет сильного дождя, отмоем участки от нанесенной грязи", - сказано в сообщении Богодистова.

Затопило также дороги Анапы, в некоторых местах уровень воды достигает нескольких десятков сантиметров, пишет РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что сильный град 16 июня повредил кровли жилых домов и социально значимых объектов в Павловском районе Краснодарского края. Больше всего пострадали станица Новопластуновская и близлежащие хутора. В районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор сообщил, что владельцы поврежденных домов получат по 50 тысяч рублей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Анапе будет идти дождь, температура воздуха составит +21 градус, скорость ветра - до 3 метров в секунду. 27 июня также ожидаются осадки, температура повысится до +24, ветер усилится до 6 м/с. В Геленджике ночью будет идти дождь при температуре +21 и скорости ветра до 2 м/с. 27 июня дождь продолжится, температура составит +23 градуса, скорость ветра - до 4 м/с. Осадки ожидаются сегодня ночью и завтра в течение дня и в Хадыженске. Температура там сегодня +20 градусов, ветер скоростью 1 м/с. 27 июня - до +24 градусов, скорость ветра - до 2 м/с. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.