Названы суммы компенсаций пострадавшим от стихии в Краснодарском крае

17 июня 2021, 17:18

По 50 тысяч рублей получат владельцы поврежденных после сильного града домов в Павловском районе Краснодарского края, сообщил губернатор. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации, в Новопластуновской создан пункт временного размещения на 100 человек.

Как писал "Кавказский узел", сильный град 16 июня повредил кровли жилых домов и социально значимых объектов в Павловском районе Краснодарского края. Больше всего пострадали станица Новопластуновская и близлежащие хутора.

Дожди и град повредили кровли почти 500 частных домов в Павловском районе, сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. "Частично повреждены кровли двух школ", - привел сегодня его слова ТАСС.

Единовременную материальную помощь окажут жителям Павловского района Краснодарского края, дома которых пострадали от сильного града, сообщил сегодня губернатор Вениамин Кондратьев.

"Этой ночью сразу на несколько районов края обрушилась непогода. Подтоплены дворы в Анапе и Темрюке, но сильнее всего пострадал Павловский район. В зоне чрезвычайной ситуации - около тысячи домовладений", - написал губернатор сегодня в своем Telegram-канале.

Тем, кто пострадал от стихии, будут выплачены компенсации, отметил он. "В беде людей не бросим, помощь начнут оказывать уже с понедельника. 10 тысяч рублей за нахождение в зоне чрезвычайной ситуации и 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества на каждое домовладение", - отметил Кондратьев.

В станице Новопластуновской на базе дома культуры действует пункт временного размещения на 100 человек, в котором представляются спальные места, вода, питание, сообщила сегодня администрация Павловского района. Жителей, пострадавших от града, обеспечат стройматериалами.

"Не должно возникнуть дефицита материалов и роста цен на них. Никто не имеет права наживаться на ситуации", - приводятся слова губернатора на сайте районной администрации.

В Павловском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники прокуратуры района проводят подворовый обход, сообщила сегодня прокуратура Кубани на своем сайте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Павловского района - станице Павловской - идет дождь, скорость ветра составляет 7 метров в секунду, температура воздуха +24 градуса. Дождь продолжится и ночью, при этом ветер усилится до 8 метров в секунду, температура составит +21. 17 июня вновь ожидаются осадки, ветер скоростью 7 метров в секунду, температура поднимется до +25. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.