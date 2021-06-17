Дома жителей Кубани пострадали из-за стихии

17 июня 2021, 09:08

Сильный град повредил кровли жилых домов и социально-значимых объектов в Павловском районе Краснодарского края.

"В Павловском районе прошел сильный дождь и град. Основной удар пришелся на станицу Новопластуновскую и близлежащие хутора. Из-за непогоды пострадали не только жилые дома, но и социально-значимые объекты - повреждены крыши школы и детского сада", - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что на месте уже работают оперативные группы. "Важно как можно скорее оценить нанесенный ущерб и помочь пострадавшим восстановить имущество. Люди не останутся один на один со своей бедой", - сказано в сообщении Кондратьева, опубликованном вечером 16 июня в Instagram.

Сильный дождь и град величиной 50 мм прошли вечером 16 июня в течение получаса. "В результате выпадения града повреждены кровли и остекления частных домовладений. Организована работа межведомственных оперативных групп по обследованию территорий и оценке ущерба", - сообщило ГУ МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте поздно вечером 16 июня.

По данным ведомства, в здании Дома культуры Новопластуновского сельского поселения подготовлен стационарный пункт временного размещения на сто мест.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в административном центре Павловского района - станице Павловской - идет дождь, скорость ветра составляет 7 метров в секунду, температура воздуха +24 градуса. Дождь продолжится и ночью, при этом ветер усилится до 8 м/с, температура составит +21. 17 июня вновь ожидаются осадки, ветер скоростью 7 м/с, температура поднимется до +25. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.