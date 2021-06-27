Власти и спасатели отчитались о последствиях непогоды на Кубани

27 июня 2021, 13:44

После сильных осадков подтопленными остаются пять дворов в поселке Южный Белореченского района Кубани, река Чибрик вернулась в русло, отчитались сегодня спасатели. В Геленджике и Хадыженске последствия ливней устранены, заверили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня на Кубани прошли сильные ливни. В Анапе дождь подтопил улицы, дворы и дороги. В Хадыженске вода зашла в десяток помещений, ливни прошли и в Геленджике. Сильные дожди вызвали паводок в поселке Южном близ Краснодара, были подтоплены 10 домов и около 150 дворов, в селе введен режим чрезвычайной ситуации.

Пять придомовых территорий остаются подтопленными в поселке Южный Белореченского района, с остальных территорий воду откачали, проинформировал заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательный работ Роман Меркулов. По его словам, над ликвидацией последствий дождя работают более 100 спасателей, сообщил сегодня "Югополис".

В поселке Южном вода вернулась в русло реки Чибрик. Работа по откачке воды проводится при помощи мотопомп. С 07.00 началось обследование подтопленных дворов, проводится мониторинг обстановки при помощи беспилотных авиационных систем, проинформировала сегодня "Юга.ру".

Видео из поселка Южный опубликовала сегодня в своем YouTube-канале "Живая Кубань". В одном из роликов приведены кадры, снятые с беспилотника, на них видно, что на улицах поселка воды нет. В других роликах приводятся фрагменты подворового обхода жителей поселка. Одна из местных жительниц рассказала членам комиссии, что вода была в доме, на кухне, им пришлось самостоятельно собирать ее, чтобы не допустить повреждения бытовой техники, следует из ролика.

В Хадыженске вода откачана с подтопленных территорий, сообщила сегодня пресс-служба администрации Апшеронского района. "Все поступившие заявки по откачке воды отработаны, расселения не потребовалось", - процитировало сообщение пресс-службы ТАСС.

Последствия сильного ливня также устранены в Геленджике, все пляжи города функционируют, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Штормовое предупреждение на Кубани сохраняется до 28 июня, предупредило сегодня МЧС России по Краснодарскому краю. Возможны ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Геленджике будет идти слабый дождь при температуре +23 и скорости ветра до 4 метров в секунду. В ночь на 28 июня дождь продолжится, температура составит +21 градус, скорость ветра не изменится. Осадки ожидаются сегодня и в ночь на 28 июня и в Хадыженске. Температура днем +24 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду, в ночь на 28 июня Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.