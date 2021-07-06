Более 100 человек эвакуированы в Горячем Ключе из-за угрозы паводка

06 июля 2021, 10:36

В Горячем Ключе эвакуированы 152 жителя после того, как в реке Псекупс был зафиксирован подъем уровня воды почти на шесть метров, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля сильный ливень спровоцировал в Сочи подтопление территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах Сочи. В Анапе во время непогоды утонули три человека. 6 июля власти Краснодарского края из-за паводков ввели режим ЧС в шести муниципалитетах региона.

Несколько десятков человек эвакуированы из-за паводков в станице Пятигорской (находится на территории города Горячий Ключ – Прим. "Кавказского узла"), сказал глава города Сергей Белопольский. "[В станице] эвакуировано 77 человек. В городе обстановка пока напряжённая, также проводится эвакуация населения – пока 75 человек", – сообщил градоначальник сегодня на своей странице в Instagram.

Он добавил, что уровень воды в реке поднимался почти на шесть метров. "За минувшие сутки в Горячем Ключе выпало 81 мм осадков. Самый высокий уровень воды в Псекупсе был зарегистрирован в 4 утра [мск] +590 см. Затем он начал постепенно снижаться, сейчас на отметке +380", – написал Белопольский.

Он также прикрепил к записи в соцсети видеоролик, на кадрах которого показан населенный пункт после поводка. На другом ролике показана река, в которой поднялся уровень воды.

На территории двух школ в Горячем Ключе и поселке Мирный открыты пункты временного размещения, из-за подтопления произошло аварийное отключение подачи воды и света. "Восстановительные работы уже ведутся там, где сошла вода", – уточнил градоначальник.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Горячем Ключе прогнозируется ясная погода, температура воздуха составит +26, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 7 июля ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +20 градусов, скорость ветра возрастет до 7 метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.