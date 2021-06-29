Генпрокуратура Азербайджана отчиталась о ходе расследования по российскому вертолету

29 июня 2021, 17:19

Азербайджанские следователи провели экспертизы и собрали доказательства по уголовному делу о сбитом над территорией Армении российском военном вертолете, сообщила сегодня Генпрокуратура страны.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2020 года вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну российской военной базы по территории Армении, был сбит азербайджанскими военными вблизи границы с Нахичеванской автономной республикой на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Два члена экипажа - майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин - погибли, третий, старший лейтенант Владислав Грязин, получил травмы. 14 ноября 2020 года Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества всех трех членов экипажа.

Вертолет был сбит по ошибке, сообщил после инцидента МИД Азербайджана. Баку принес извинения российской стороне, выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности выплатить компенсации. МИД России принял эти извинения, указав на необходимость расследования инцидента и наказания виновных. Азербайджанские следователи признали халатностью обстрел вертолета.

Азербайджанские следователи провели экспертизы и собрали доказательства по уголовному делу о сбитом российском вертолете, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде. "Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, а также осуществлены иные необходимые процессуальные действия", - приводит ее слова РИА Новости.

Гюнай Салимзаде подчеркнула, что Генпрокуратура обеспечит принятие законного решения по делу об авиакатастрофе. "В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие законного решения в соответствии с итогами экспертиз", - цитирует ее агентство.

Напомним, 9 ноября 2020 года президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Договоренность о перемирии не связана с крушением вертолета, заверил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".