Путин наградил орденом Мужества членов экипажа сбитого Азербайджаном вертолета

14 ноября 2020, 15:34

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества трех членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в Армении. Двое из них награждены посмертно.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября вертолет, сопровождавший автоколонну российской военной базы по территории Армении, был сбит вблизи границы с Нахичеванской автономной республикой. Два члена экипажа погибли, третий получил травмы. Вертолет был сбит по ошибке, сообщил МИД Азербайджана. Баку принес извинения российской стороне, выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности выплатить компенсации. Внешнеполитическое ведомство России приняло эти извинения спустя шесть с половиной часов после крушения вертолета, указав на необходимость оперативного расследования инцидента и наказания виновных. Азербайджанские следователи признали халатностью обстрел вертолета.

Члены экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении, представлены к государственным наградам. Соответствующий указ подписал сегодня Владимир Путин. "Глава государства своим Указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно)", - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Ми-24 был сбит на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Через несколько часов президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Договоренность о прекращении военных действий не связана с крушением вертолета, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заявление, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", вступило в силу 10 ноября. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".