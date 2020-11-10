Азербайджанские следователи признали халатностью обстрел российского вертолета

10 ноября 2020, 19:11

В рамках дела о халатности по факту сбитого российского Ми-24 осмотрена ракетная установка и допрошены военнослужащие, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Глава азербайджанского МИДа вновь извинился за гибель российских военных, в Москве заявили, что ждут полноформатного расследования.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября около 17.30 мск вертолет, сопровождавший автоколонну российской военной базы по территории Армении, был сбит вблизи границы с Нахичеванской автономной республикой. В результате два члена экипажа погибли, третий получил травмы. Вертолет был сбит по ошибке, сообщил МИД Азербайджана. Баку принес извинения российской стороне, выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности выплатить компенсации. Внешнеполитическое ведомство России приняло эти извинения спустя шесть с половиной часов после крушения вертолета, указав на необходимость оперативного расследования инцидента и наказания виновных.

Ми-24 был сбит на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Через несколько часов президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Заявление, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты", вступило в силу сегодня в полночь по московскому времени. Договоренность о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта не связана с крушением вертолета, заверил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Военная прокуратура Нахичеванской автономной республики расследует дело о сбитом российском вертолете по статье о халатном отношении к службе, повлекшем гибель двух человек по неосторожности, во время войны или боевых действий, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

"Сотрудники прокуратуры совместно с военными экспертами осмотрели ракетную установку, в том числе информационные системы, допрошены военнослужащие военной части, взяты необходимые документы и проведены другие следственные мероприятия", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. В нем указано, что сейчас следователи определяют круг подозреваемых, ведут оперативно-следственные мероприятия. Генпрокуратура также сообщила о телефонном разговоре главы ведомства Кямрана Алиева с российским коллегой Игорем Красновым.

Эту же тему обсудили сегодня по телефону и главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров. Байрамов вновь принес извинения в связи с уничтожением российского вертолета в небе над Арменией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Москва вновь подчеркнула необходимость скорейшего, полноформатного расследования", - рассказала Захарова в интервью телеканалу RTVI.

Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий, заявил ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По данным МИД Азербайджана, полет российского вертолета проходил на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Вертолеты ВВС Российской Федерации прежде не были замечены в указанном районе, обратило внимание азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Отметим, что о начале расследования гибели российских военных заявили и в Армении. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по статьям "Убийство двух или более лиц способом, опасным для большого числа людей, по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти или религиозного фанатизма" и "Развязывание или ведение агрессивной войны", передает «Интерфакс».

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращались. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".