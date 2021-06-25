Нальчане пожаловались на переполненную мусорку возле школы

25 июня 2021, 13:37

Жители многоэтажного дома по улице Идарова в Нальчике самостоятельно переместили мусорные баки к дороге, в результате чего школьникам приходится выходить на проезжую часть, чтобы обойти их, пожаловались пользователи Instagram. Их оппоненты возразили, что контейнеры были перемещены администрацией. Местные власти пообещали разобраться с проблемой.

24 июня на странице Instagram-паблика goloskbr, на который подписано около 110 тысяч пользователей, была размещена публикация о переполненной свалке возле одной из школ в Нальчике.

На фотографии, прикрепленной к публикации, показаны несколько мусорных контейнеров, которые стоят рядом с тротуаром. Возле крайнего бака лежит мусор, сам контейнер переполнен бытовыми отходами. На снимке размещена запись, из которой следует, что мусорка расположена в Нальчике, по улице Идарова, 168.

"Около дома по Идарова, №168, поставили мусорные контейнеры прямо вдоль тротуара, который ведет к школе №31. Весь мусор лежит на тротуаре, осенью дети будут идти в школу по этому пути, и, обходя мусор, им придется выходить на проезжую часть, по которой утром очень много машин едет к школе. Мы очень боимся за детей, да и собаки стаями теперь сидят там же. Раньше баки стояли дальше на выезде, перпендикулярно, но жильцы соседнего дома самостоятельно их перетащили", – сказано в описании к снимку.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

К 13.35 мск 25 июня эта запись набрала 124 отметки "нравится" и 19 комментариев. Часть их авторов отметила актуальность проблемы. "Пожалуйста, не оставляйте эту проблему, так как пожилым жильцам домов №158, №162 неудобно выносить мусор в соседний двор , верните мусорные баки на место", – попросила irinagubirova.

"Счёт прислать не забывают, а вывезти мусор забывают!" – отметил пользователь mizievz.

Другая часть комментаторов заявила, что мусорка была перенесена по решению администрации. "Во-первых, жильцы соседнего дома ничего самостоятельно не перетаскивали, недостоверную информацию не распространяйте. Во-вторых, там уже давно ограждение стоит. В-третьих, нам самим неудобно тащить туда наш мусор. Баки очень удобно стояли при выезде с нашего двора", – написал пользователь mary.pshinsha.

"Это, видимо, старое фото, потому что почти месяц там очень аккуратно сделали ограждение. На тротуаре никогда не видела, чтоб лежал мусор, если честно... И ещё. Жильцы сами не могли их без ведома администрации или кого-либо перетащить, так что не придумывайте... Сама живу в доме №170, и в конце дома у нас четыре бака, которые каждое утро/обед [очищают]", – написала elmira_12_02.

"Четыре бака мусорных стоят у въезда к дому №168. А речь идет про другой конец дома, пойдите и посчитайте эти баки. И где они стоят – посмотрите повнимательнее. <…> Вы правы, именно женщины из 166-го дома перетащили эти баки на тротуар, лично наши жильцы это видели, и, наверное, у вас ещё не ходят дети в школу по этому тротуару, и поэтому не видите ничего, а мы боимся за наших деток, что машины собьют на проезжей части", – написал пользователь lina07117.

Его поддержали другие комментаторы. "Очень актуальная тема! Надеюсь, эта проблема будет решена в ближайшее время! Как вообще можно было ставить мусорные баки в этом месте! С другого конца этого дома и так дети обходят утром такое же препятствие, а эти вообще не обойти, кроме как по проезжей части дороги. Если ещё там мусоровоз встанет, что делать? Они именно в это время и приезжают, когда дети в школу идут", – возмутился пользователь zali_nail_master_07.

"Мои родители живут в доме №160. И им тоже, и мне неприятно через весь двор проносить мусорный пакет... Мусорные баки перенесены по решению администрации", – пояснила elmira_12_02 в другом комментарии.

"Речь не о том, что баки перетащили из другого двора. А о том, что их установили неправильно, не в том месте, не вдоль пешеходного тротуара нужно было ставить. А как раньше, на выезде", – ответил на это пользователь leto252302.

"Очень близко к нашему подъезду поставили эти баки, невозможно открывать окна, настолько [неприятный запах] идëт прямо в квартиры. И на каком основании перетащили мусорные баки из соседнего двора – это дома под номерами 158, 160, 162 . Это с какого расстояния перенесли к нашему дому? Кроме этого жители частных домов по улице Семеренко тоже на тачках возят мусор к нам, не считая всех проезжающих машин, которые тоже выкидывают здесь. <…> Это издевательство по отношению к нашим жильцам, и так тротуар настолько узким сделали дорожники, что идти в школу можно только паровозиком", – возмутился пользователь lina07117 в другом комментарии.

Администрация Нальчика отреагировала на жалобы жителей и пообещала разобраться. "Специалисты выедут на место, будет проведено обследование и приняты меры", – написал представитель администрации Нальчика.

"Кавказский узел" ранее писал, что жители Нальчика неоднократно жаловались на стихийные свалки мусора в городе. Так, нальчане сообщили, что напротив детского сада по улице Тарчокова возникла стихийная свалка, а местная администрация не предпринимает никаких мер. 24 мая горожане потребовали от администрации разобраться с переполненными мусорными баками во дворах домов по улице Атажукина.