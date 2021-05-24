Нальчане пожаловались на переполненные мусорные баки

24 мая 2021, 07:20

Мусорные контейнеры во дворах домов в Нальчике переполнены отходами, которые вывозятся недостаточно часто, пожаловались некоторые горожане в Instagram. В скоплениях мусора виноваты сами жильцы, предположили их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Нальчика неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора и стихийные свалки. Так 26 марта нальчане пожаловались на стихийную свалку около многоэтажки, а 7 апреля возмутились свалкой мусора возле детсада.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

Запись о переполненной мусорке в Нальчике была опубликована 23 мая на странице Instagram-паблика goloskbr, на который подписано около 101 тысячи подписчиков. На опубликованной фотографии изображено несколько мусорных контейнеров, переполненных бытовыми отходами. Мусор также лежит вокруг баков. "Вот так работает "Экологистика". <…> Это улица Атажукина, 2", – сказано в описании к снимку. К 07.20 мск 24 мая эта запись набрала 496 отметок "нравится" и 90 комментариев. Часть их авторов раскритиковала компанию-оператора по вывозу мусора.

"Экологистика" со своими обязанностями не справляется! Жалуется вся республика, все населенные пункты, их администрации! Когда примут меры? Кто примет? Каждый божий день люди пишут, выкладывают фотки, результатов – ноль", – написал timur_carov. "Месяц назад работали хорошо, вовремя вывозили на районе. Неделю. А сейчас опять, что заметил, везде бардак такой же стал по району. Они просто, как я понял, работают как хотят", – считает пользователь artur_travel908. "Сидят только квитанции на счёт печатают и считают деньги, а работать кто будет?" – спросила sweta_160288.

"Цену в три раза повысили, указав на то, что будут оборудованы мусорные площадки, контейнеры будут новые, и их периодически будут мыть. Прямо сказка! У сказки обычно счастливый конец, может, время ещё не пришло?" – сыронизировала rimmadysekova47181. "А я подумала, что это Ватутина, 10. Там то же самое", – заявила rimmakumysheva29800. "Та же самая ситуация на Московской, 5", – пожаловался пользователь _madina_obuv.4seasons. "Байсултанова, 25 – уже 3-4 дня мусор не вывозят", – отметил askerbeslaneev.

"И в городе Прохдадном тоже часто мусорки завалены. Они только и делают, что квитанции по три раза в месяц присылают. Лучше бы так мусор собирали", – возмутилась iuliia___iulia. "Я тоже туда часто приезжаю и каждый раз вижу такую картину. А эти баки столетние нельзя им поменять?" – спросила zalina_06.11. "Эта проблема всего города, раньше такого не было. Куда ни посмотри – везде мусор летает. Может, начальство и работники "Экологистики" не справляются со своей работой?" – задалась вопросом в другом комментарии sweta_160288.

Другая часть пользователей раскритиковала местных жителей. "Ни в коем случае не защищаю "Экологистику", но люди тоже могут мусор в кучу складывать. Самим же противно. У нас мусор вывозят тоже нерегулярно, но люди культурнее, поэтому такой грязи нет", – отметил пользователь urceva_07. "["Экологистику"] не защищаю, но мусорки в такое состояние приводите вы, а не они. Мы тоже выносим, тоже ждём их, но такой [бардак] создаете вы сами. Они не обязаны каждую площадку вылизывать, их дело перевозка и утилизация. А за состоянием следите вы", – считает пользователь sagitarius777777. "Чисто не там где убирают, а там где не сорят", – выразила схожее мнение gegirovnazhmudinovna.

23 мая в этом же Instagram-паблике была опубликована еще одна запись о переполненной свалке по улице Коллонтай в Нальчике. На фото изображена мусорка с переполненными контейнерами. Бытовыми отходами также завалена и территория вокруг свалки. К 07.20 мск 24 мая эта запись набрала 103 отметки "нравится" и 10 комментариев. Часть их авторов подвергла критика местных жителей.

"Когда выношу мусор, мусор стоит пакетами возле дома и подъезда, под окнами. До мусорки не доносят, в бак не попадают", – пожаловался пользователь skarlet265. "Возле каждого мусорного бака надо установить камеры, другого выхода уже нет. Надо выявлять [людей], которые вот так кидают [мусор]", – считает пользователь luda.77777.

Другая часть комментаторов возмутилась работой компании по вывозу мусора. Раньше справлялись же люди как то? А сейчас появилась эта "Экологистика" и не справляется. Составить договор они составляют, счёт присылать присылают, а работу не выполняют, и не достучишься до них! Я лично сколько раз звонил, им жаловался, все так же никто ничего не убирает. Но у них все чётко по документам. Вот скоро собираются с карточки снимать это безобразие! Работы не видно, а платить заставляют", – возмутился islamkardangushev.

ООО "Экологистика" на 07.20 мск 24 мая не отреагировала на жалобы подписчиков Instagram-паблика goloskbr о переполненных мусорных баках в Нальчике.