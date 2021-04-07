Пользователей соцсети возмутила свалка мусора около детсада в Нальчике

07 апреля 2021, 07:30

В Нальчике напротив детского сада по улице Тарчокова возникла стихийная свалка, а местная администрация не предпринимает никаких мер, пожаловалась часть пользователей Instagram. Мусорка возникла из-за того, что застройщик двух новостроек не установил мусорные контейнеры, пояснила другая часть комментаторов.

Ролик о стихийной свалке мусора около одного из детских садов в Нальчике был опубликован 6 апреля на странице Instagram-паблика patriot_nalchik, на который подписаны около 186 тысяч пользователей. На кадрах видео показаны покеты с мусором, лежащие на обочине улицы. "Рядом с садиком "Звездочка". Вот какой кошмар", – говорит автор ролика снимая при этом стихийную свалку. "Это все происходит на Тарчокова, возле садика "Звездочка", – сказано в описании к видео.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

К 10.10 мск 7 апреля эта запись набрала около 18 тысяч просмотров и 137 комментариев. Часть их авторов раскритиковала местных жителей за стихийную свалку.

"А зачем выкидывать мусор туда, где нет баков или вы думаете что можно [мусорить], а кто-то за вас это уберет?" – спросил пользователь roza_shop_07.

"Взрослые женщины и мужчины выходят из этих домов и без стеснения кидают мусорные пакеты прямо за угол дома в котором живут и при этом видят, что там свалка и что там нет баков! У вас в этом доме есть управляющая компания, которой вы платите ежемесячно деньги! Так требуйте со своей УК, чтобы она поставил вам мусорки и огородила их", – написал ar.thur4667.

"Люди сами мусорят, а затем и сами жалуются", – считает также пользователь afelijaqwe.

"Соберитесь рядом живущие и подметайте, и в мешок", – посоветовала madina_ashinova__.

"Это все выбрасывают люди, которые в этих домах живут, вот у них спросите", – написал пользователь kbr_07316.

"Работала в этом районе, идёшь на работу, то там пакет с мусором, то там. Видно некоторым жителям трудно до мусорных баков дойти... Три года назад такого не было", – рассказал пользователь but4952.

"Наш дом не раз там убирался! А там стоял бак мусорный, но было тоже самое! Как можно говорить что-то не зная, что на самом деле в этом дворе происходит! Сколько раз можно убираться?" – задалась вопросом mammeevazukhra.

Еще одна часть комментаторов пояснила, что жители бросают мусор из-за отсутствия мусорных контейнеров.

"В 50 метрах от этого садика стоят шесть контейнеров из которых три почти всегда полупустые. Я это точно знаю потому что каждый день выбрасываю там мусор", – написала lenamarshenkulova.

"На этом месте стояли мусорные баки, по жалобе их убрали", – пояснил пользователь dgek010.

"Тот [человек], из-за которого убрали эти баки, я. Эти контейнеры там стояли незаконно. Для начала почитайте где можно ставить контейнеры и как нужно их оборудовать. Всё, что там было не соответствовало ни одному закону или норме. Была свалка с баками в двух метрах от садика. Далее, построили два 9-ти этажных дома по 4 подъезда. Так надо же позаботится куда будут столько собственников носить мусор", – подчеркнул пользователь ar.thur4667.

Он отметил, что мусорки должны быть оборудованы должным образом. "Есть управляющая компания у этих домов, которая должна поставить баки и огородить их для своих жильцов! Теперь о [жителях], которые видя, что там нет баков кидают мусор. Вам лень дойти то угла Театральная - Торчокова? Там стоят мусорные баки! Легче же за угол, своего дома мусор кидать", – добавил ar.thur4667.

Другая часть пользователей раскритиковала коммунальщиков и местные власти.

"Коммунальщики должны за этим следить. Полно чиновников, которые зарплату получают за чистоту в городе, да ещё и тарифы повысили. Людей не надо обвинять, никто не будет убирать чужой мусор", – отметил пользователь kotkostyuk.

"На это государство деньги выделяет, мы налоги платим чтобы убирались. Какие субботники, вы о чём? Правильно, надо показывать то, что наши чиновники только карманы набивать умеют", – посетовал azamat_007_014.

Еще одна часть комментаторов указала и на другие проблемы в районе.

"А еще большая проблема в Александровке возле детской поликлиники", – отметил пользователь podnebesnaia943.

"Наш район в кошмарном состоянии на данный момент! Кругом новостройки, грязь, мусор! Тратуары отсутствуют на Атажукина вообще напрочь! Московская вся в грязи! Домов построено много и машины не помещаются во дворах. [В случае чего] пожарная в наш двор на Московской, №5, вечером не сможет заехать во двор! Я помню наша соседка с ребёнком-инвалидом на коляске выйдя из подъезда не могла пройти между машин! Парковочных мест очень мало и мусорных баков катострафически не хватает! Дома строятся ,но о мусоре никто не думает", – возмутился пользователь agniy_torti_na_zakaz.

"Кавказский узел" ранее писал, что жители Нальчика неоднократно жаловались на стихийные свалки мусора в городе. Так, 12 марта 2020 года в Instagram была опубликована заметка про кучи мусора на улице Кулиева. А 3 февраля нальчане сообщили, что мусорки в городе часто бывают переполненными из-за нехватки контейнеров, что приводит к возникновению стихийных свалок на некоторых улицах.