Жители Нальчика пожаловались на стихийные свалки

03 февраля 2021, 07:10

Мусорки в Нальчике часто бывают переполненными из-за нехватки контейнеров, что приводит к возникновению стихийных свалок на некоторых улицах, заявили пользователи Instagram, позиционирующие себя в качестве жителей города.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

На странице Instagram-паблика nalchiknews, на который подписаны около 123 тысяч пользователей, 25 января были опубликованы фото, на которых изображены свалка и рабочие, которые ликвидируют ее. На завершающем снимке показана та же самая территория, но уже очищенная от бытовых отходов.

Из описания к фотографиям следует, что речь идет о стихийной свалке по улице Чернышевского в Нальчике. "Свалка ликвидирована, мусор вывезен силами местной администрации Нальчика. Собственники и застройщик будут привлечены к административной ответственности", – сказано в сообщении.

К 07.00 мск 3 февраля эта публикация набрала 503 отметки "нравится" и 188 комментариев. Часть их авторов пожаловались на другие стихийные свалки в городе.

"На улице Мечникова, 159, мусор лежит возле мусорного бака уже три месяца. Кто должен вывезти этот мусор? И заодно посмотрите, какие стоят баки", – написала aminat15111.

"По Профсоюзной стоят баки, но мусор вывозят последнее время не так часто", – отметила le.na657.

"И почему на Чернышевского всего три мусорных бака? Почему "Экологистика" сама не догадается поставить больше мусорных баков? И почему эти самые мусорные баки не огорожены?" – задалась вопросами annaharitonowa.

"На нашей мусорной площадке по улице Неделина, рядом с домом №17 ранее было пять контейнеров [для мусора], сейчас осталось только три <…>. Постоянно образуется новая свалка из горы пакетов и коробок", – пожаловалась в частности olechka.zk.

Часть других пользователей упрекнула местные власти за игнорирование проблемы с мусором.

"Когда уже решат проблему с мусором? Мусорные баки разваливаются, гнилые, люди пишут жалуются, и полный игнор", – возмутился пользователь restartingyourself.

"Кавказский узел" ранее также писал, что нальчане в марте 2020 года жаловались на свалку мусора у многоквартирного дома в городе. Несанкционированная свалка образовалась на месте ликвидированной контейнерной площадки, пояснил регоператор по вывозу мусора.