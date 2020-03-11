Суд поддержал мэрию Нальчика в тяжбе с застройщиком

11 марта 2020, 16:54

Кассационный суд на Ставрополье отменил положительные решения судов по иску нальчикского застройщика. Жители прилегающих к стройке домов выразили надежду, что при пересмотре иска застройщик не сможет добиться получения разрешения.

Как писал "Кавказский узел", застройщик, получив отказ в выдаче разрешения на строительство 14-этажки, оспорил его в Нальчикском городском суде, который удовлетворил иск. Верховный суд оставил данное решение в силе, но оно было обжаловано в Кассационном суде в Пятигорске. Пока шли судебные разбирательства, застройщик вырыл котлован. В стенах домов, наиболее близко расположенных к котловану, появились трещины, заявили жители пяти многоквартирных домов по проспекту Кулиева в Нальчике в письме к президенту Владимиру Путину и главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.

Сегодня Пятый кассационный суд в Пятигорске, рассмотрев жалобу мэрии Нальчика, отменил прежние решения судов и направил дело на новое рассмотрение в Нальчикский городской суд, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

В жалобе нальчикской администрации говорилось, что строительство дома затронет охранные зоны коммуникаций, а проект сноса гаражей, на месте которых намечено строительство, застройщик не предоставил. "Границы земельного участка и его конфигурация в эскизе планировки участка, представленные в суд и местную администрацию, не соответствуют границам, указанным в градостроительном плане земельного участка; в эскизе не указаны обозначения, где находится охранная зона коммуникаций, каков масштаб представленной схемы планировки земельного участка", - отмечено в жалобе.

То, что апелляционный суд обязал администрацию Нальчика выдать разрешение на строительство, авторы жалобы расценили как вмешательство суда в дела мэрии и нарушение принципа разделения властей. Представитель администрации, юрист Тенгиз Жабоев, добавил в суде, что на момент обращения за разрешением на строительство проект не был согласован с коммунальными службами - в частности, с муниципальным "Горводоканалом".

На заседании суда присутствовали около 20 жителей домов по проспекту Кулиева. Они выразили удовлетворение принятым решением. "Мы надеемся, что новое рассмотрение в суде первой инстанции будет иметь другой результат, суд не может игнорировать интересы такого большого количества людей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из нальчанок.

Другая жительница Нальчика напомнила, что после рытья котлована образовалась трещина в фундаменте дома по проспекту Кулиева, 4. "Мы опасаемся, что весной, когда пойдут дожди, грунт смоет, и фундамент оголится", - указала она корреспонденту "Кавказского узла".