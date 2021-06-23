Кавказоведы назвали рядовым случай с Гетагазовой

23 июня 2021, 22:13

Народная артистка Чечни Макка Межиева вступилась за певицу Айну Гетагазову из женской солидарности, желая поддержать коллегу, отметили президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова, кавказовед Макка Албогачиева и правозащитница Асет Мальсагова. Этот случай рядовой, он не приведет к изменению в поведении женщин на Кавказе, указали они. Как писал "Кавказский узел", Элез Мержоев признал в суде, что 15 июня во время конфликта в одном из кафе в Назрани ударил по голове певицу Айну Гетагазову. Позднее он еще раз признал свою неправоту, пояснив, что потерял контроль над собой из-за вспышки агрессии. Суд счел Мержоева виновным в мелком хулиганстве и назначил ему административный арест, срок которого истек вечером 21 июня. Однако в связи с тем, что Гетагазовой поставлен диагноз "сотрясение головного мозга", Мержоеву грозит уголовное преследование по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Пользователи Instagram связали заключение врачей о полученной Гетагазовой травме с коррупцией и призвали наказать руководство больницы. Айна Гетагазова в ходе конфликта в Назрани вела себя высокомерно и нарушала характерные для Северного Кавказа нормы приличия, указали пользователи Instagram. За Гетагазову вступилась и народная артистка Чечни Макка Межиева. По ее словам, поводом для конфликта послужили грубые слова Мержоева в адрес певицы. Подписчики Гетагазовой в Instagram, в свою очередь, указали, что на Кавказе недопустимо применять силу к женщине даже в том случае, если она ведет себя некорректно. Традиционные нормы поведения у ингушей и чеченцев строги и не позволяют мужчине даже притрагиваться к незнакомой женщине вне зависимости от того, провоцирует она конфликт или нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Межиева поддержала Гетагазову, скорее, как коллегу по цеху, считает президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. "Как публичный человек она поддержала коллегу по цеху, хотя, возможно, тут также сыграла роль женская солидарность", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По вайнахским традициям мужчина не должен был поднимать руку на женщину, однако в случае с Гетагазовой поднял, отметила Сиражудинова. "Вайнахские женщины до последнего времени проявляли активность, не были пассивными в общественной сфере", - сообщила она. Основную роль в выступлении Межиевой сыграла женская солидарность, полагает чеченская правозащитница Асет Мальсагова. Она сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не увидела в действиях Межиевой ничего необычного. "Это реальность нашей жизни", - подчеркнула Мальсагова. Межиева поддержала Гетагазову из женской солидарности, согласна старший научный сотрудник Кунсткамеры, кавказовед Макка Албогачиева. "Каждый человек может помочь другому человеку, это был такой случай", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Подобная поддержка - это достаточно стандартная ситуация, "ничего сенсационного в этом нет", отметила Албогачиева. История Гетагазовой вряд ли станет прецедентной для женщин региона, считает Сиражудинова. "Это слишком мелкий бытовой случай. Но он показывает, что в последнее время, несмотря на то, что часто говорят об адате, обычаях и прочем, все постепенно меняется. Трансформация поведения будет, вне зависимости от этого случая", - подчеркнула она. Данный эпизод "ни к чему не приведет", уверена Мальсагова. "Это не будет прецедентом", - сказала она. Пользователи соцсети сочли неподобающим поведение Гетагазовой

Мнения пользователей соцсетей относительно инцидента разделились. Некоторые авторы комментариев упрекнули Гетагазову в высокомерии, предположив, что она сама спровоцировала конфликт.

На видео конфликта три женщины проходят в помещение кафе, где за столиком сидит мужчина. Они проходят мимо. Мужчина оборачивается им вслед. Затем одна из женщин в белом платье в пол и белом платке возвращается назад. Мужчина привстает со стула и отворачивается к столику. В кадре появляется еще один человек, который сидел за тем же столиком, но в этот момент встал. Женщина в белом подходит к первому мужчине вплотную и что-то говорит, разводя руками. Мужчина встает и, не двигаясь с места и не применяя рук, делает выпад головой вперед, после женщина отступает на шаг назад. Видео не позволяет судить о том, был ли этот выпад ударом или толчком

"Сейчас девушки и женщины себя не контролируют, могут очень грубо и некрасиво ответить, это не нравится мужчинам и поэтому они дают вот такой отпор. И я на все 100 процентов уверена, что он ее толкнул не просто так!" - написала alsultanova, комментируя сообщение о конфликте в сообществе сhp.grozny_95, насчитывающем 312 тысяч подписчиков. По данным на 21.30 мск сегодня опубликованное 20 июня сообщение набрало 603 отметки "нравится" и 99 комментариев.

"Все так и было, он очень порядочный парень!" - поддержал ее gambotov_magomed.

"Я его знаю, исключительно порядочный парень", - написал _robert_.r_.

"Её надо судить, что она пристала к парню", - считает marinoch6.

"А пройти мимо, сделав вид, что не слышит, не вариант? Зачем женщина подходит к мужику, тем более к незнакомому и ещё в кафешке?" - задалась вопросом likamikamalika.

Несмотря ни на что, Мержоев не должен был так поступать по отношению к женщине, отметили некоторые авторы комментариев. "Он все равно после этого не может считать себя мужчиной", - пишет alim_chechenets12.

Некоторые пользователи сочли инцидент попыткой набрать популярность. "Пиар. Ее никто раньше не знал", - заявил patah_01 в сообществе grozny__life в Instagram.

Отметим, что комментаторы в YouTube объяснили поведение Гетагазовой в назранском кафе тем, что она рассчитывает на заступничество чеченских властей. Айна Гетагазова имеет звание заслуженной артистки Ингушетии, а в Чечне ей присвоено более высокое звание - народной артистки республики. В декабре 2019 года Айна Гетагазова на сольном концерте в Грозном исполнила песню "Нохчий Паччахь" ("Чеченский падишах" - "падишахом" Кадырова называет его окружение). На этом концерте Рамзан Кадыров присутствовал лично. После публикации видеозаписи концерта ингушская активистка Аза Халухаева заявила, что Гетагазова не имела права приветствовать Кадырова от лица ингушского народа. По словам Халухаевой, за это ее семье угрожали "расправой со стороны кадыровцев". Активистка обращалась в полицию.