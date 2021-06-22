Мержоев объяснился после конфликта с Гетагазовой

22 июня 2021, 14:47

Причиной конфликта с певицей Айной Гетагазовой в одном из кафе Назрани стала внезапная вспышка агрессии и потеря самоконтроля, пояснил житель Ингушетии Элез Мержоев, подчеркнув при этом, что признает свою неправоту.

Как сообщал "Кавказский узел", суд назначил пять суток ареста Элезу Мержоеву по делу о мелком хулиганстве после того, как он 15 июня во время конфликта в одном из кафе в Назрани ударил по голове певицу Айну Гетагазову. Гетагазова в ходе резонансного конфликта в Назрани вела себя высокомерно и нарушала нормы приличия, указали пользователи Instagram. Комментаторы в YouTube объяснили ее поведение тем, что она рассчитывает на заступничество чеченских властей. 20 июня за нее вступилась чеченская певица Макка Межиева.

Айна Гетагазова имеет звание заслуженной артистки Ингушетии, а в Чечне ей присвоено более высокое звание – народной артистки республики. В декабре 2019 года Гетагазова на сольном концерте в Грозном исполнила песню "Нохчий Паччахь" ("Чеченский падишах" – "падишахом" Кадырова называет его окружение). На этом концерте Рамзан Кадыров присутствовал лично. После публикации видеозаписи концерта ингушская активистка Аза Халухаева заявила, что Гетагазова не имела права приветствовать Кадырова от лица ингушского народа. По словам Халухаевой, за это ее семье угрожали "расправой со стороны кадыровцев". Активистка обращалась в полицию.

Житель Ингушетии Элез Мержоев пояснил, что не мог объясниться о конфликте с Айной Гетагазовой раньше из-за ареста. "Про ситуацию с нашей певицей, участником которой я стал не преднамеренно. Хотел бы, чтобы знали те, кому интересна эта ситуация, меня это не красит, а в поведении этой девушки виноваты мы, мужчины [Ингушетии]. Это я про общее поведение, то есть культуру общения. В данном случае, да, я виноват", – написал он сегодня на своей странице в Instagram.

По его словам, реакция артистки стала для него неожиданной. "Не ожидал, что она так яростно отреагирует, видать, может, не в настроение была. А с моей стороны это было чисто иронией. А то, что я ее головой толкнул, это поведение вследствие резкой агрессии, вызванной из-за сказанных в мой адрес слов. Контроль потерял, хотя не имел права, мне эта шумиха меньше всех нужна была. Ещё раз этот случай меня не красит", – заявил Мержоев.

Эта публикация на странице Элеза Мержоева в Instagram, на которую подписаны 374 пользователя, к 14.45 мск 22 июня набрала 232 отметки нравится и 78 комментариев. Часть авторов сочла неприемлемым поведение Гетагазовой, другая – неприемлемым поведение Мержоева. Еще одна часть пользователей отметила, что им обоим нужно проявлять сдержанность. "Честно говоря, эта ситуация не красит никого из вас. И тебе, и ей надо было быть сдержаннее", – написал пользователь zolotoe_pero_06.

Напомним, что на кадрах видео, на котором показан момент конфликта Межоева с Гетагазовой, показано, как в кафе заходят три женщины. В это время за одним из столиков сидят двое мужчин. Один из них встает, некоторое время стоит, глядя в сторону женщин, и затем выходит из кадра. Второй мужчина оборачивается в сторону женщин и смотрит непродолжительное время. После этого одна из них подходит к нему и что-то говорит, при этом эмоционально жестикулируя. Мужчина резко встает со стула и делает толчок головой ей в лицо. Женщина, держась рукой за лицо, делает несколько шагов назад.