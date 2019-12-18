Айна Гетагазова во время концерта в Грозном. Кадр видео ЧЕЧНЯ.095 на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=nzOASGDmYYE

18 декабря 2019, 22:41

Ингушскую певицу подвергли критике за песню в честь Кадырова

Полиция Ингушетии разбирается в конфликте между активисткой Азой Халухаевой и певицей Айной Гетагазовой, которая посвятила песню Рамзану Кадырову. Пользователи соцсетей раскритиковали Гетагазову за исполнение этой песни.

Песня "Нохчий Паччахь" ("Чеченский падишах", "падишахом" Кадырова называет его окружение. - прим. "Кавказского узла") Гетагазова исполнила на своем сольном концерте в Грозном 13 декабря. На этом концерте Рамзан Кадыров присутствовал лично.

"Айна исполнила композиции о любви, дружбе и братстве народов, о мужестве, Родине. Зрители в зале встречали бурными овациями каждый номер [...] Если у нас культура принадлежит народу, то и деятели культуры должны быть народными, а не на службе у власти. Именно этим качествам и требованиям отвечает Айна Гетагазова! Её любят и уважают в Чечне, Ингушетии, на всем Кавказе", - написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте" 14 декабря.

Певица послала Кадырову "салам" от Ингушетии

Гетагазова имеет звание заслуженной артистки Ингушетии, но в Чечне ей присвоено более высокое звание - народной артистки Чечни. На видеозаписи, которую Кадыров приложил к своему посту, Гетагазова цитирует слова Ахмата Кадырова о том, что "без культуры нет нации".

На странице Гетагазовой в Instagram 16 декабря было опубликовано видео исполнения песни "Нохчий Паччахь", посвященной Кадырову. Запись вел чеченский государственный телеканал "Грозный". Во время исполнения песни в кадре виден сидящий в зале Кадыров, по его эмоциям заметно, что он польщен песней.

Комментарии Айны Гетагазовой в Instagram https://www.instagram.com/p/B6DZNXIqOMR/"Поет она, а стыдно мне", - написал bi.demo под видео с песней. "Ну в Чечне если Рамзану не споешь хвалебную песню на сцену не пустят", - отметил gir7963. Остальные комментарии на странице Гетагазовой носят в основном хвалебный характер.

Перед исполнением песни Гетагазова объявила, что посвящает песню Кадырову - "самому преданному ценителю искусства, человеку, который так много делает для своего народа, для других народов". Песня начинается словами: "Салам тебе из Ингушетии, я шлю тебе салам, благодаря тебе твоя страна сияет...", а в припеве поется: "Знает тебя весь мир, знает! Любят тебя, все тебя любят!", пишет сегодня "Кавказ.Реалии".

Жители Ингушетии в соцсетях выразили возмущение тем, что Гетагазова приветствовала Кадырова от лица всех ингушей. "Не понимаю с какой стати эта певичка решила,что у неё есть полномочия на такое от лица всех ингушей. По крайней мере со своей стороны заявляю, что лично я от своего лица ее на такое не уполномочивал", - написал пользователь Facebook Бек Хан на своей странице 14 декабря.

Конфликт с активисткой

Активистка Аза Халухаева, в свою очередь, решила лично поговорить с певицей. Вечером 16 декабря она вышла на связь с матерью и по совместительству концертным директором Гетагазовой.

"Я ей объяснила, что она не имела права произносить приветствие от всего ингушского народа. Народ не давал ей этих полномочий. Я и моя семья - часть нашего народа, и мы лично Кадырову "салам" не передавали. Мы поговорили и нормально расстались, не имея друг к другу претензий. У меня имеется запись разговора, поскольку его фиксировал видеорегистратор в автомобиле", - цитирует издание слова активистки.

По словам Халухаевой, спустя несколько часов Гетагазова сама позвонила ей с оскорблениями и угрозами. Как утверждает активистка, ее семье угрожали "расправой со стороны кадыровцев". После еще нескольких звонков и неудачной попытки повторно встретиться с Айной и ее матерью Халухаева узнала, что в ночь на 17 декабря певица подала заявление в полицию.

Гетагазова утверждает, что Халухаева угрожала ей и ее матери. "Она угрожала, что если у меня будут концерты в Ингушетии, то меня могут за это убить. Женщина вела себя неадекватно и, посадив мою маму в машину, закрыла двери на замок и отказалась ее выпускать", - приводит слова из заявления певицы "Кавказ.Реалии".

Аза Халухаева явилась к вечеру 17 декабря в отдел полиции и дала объяснения. Активистка, которая занимается сбором и развозкой продуктовых передач арестованным ингушским оппозиционерам, также планирует написать заявление о клевете и угрозах.

Пользователи соцсетей осудили Гетагазову

Комментарии под постом Бек Хан в Facebook https://www.facebook.com/all.blacks.9822/posts/2584425471670871Песня Айны Гетагазовой, посвященная Кадырову, вызвала возмущение у ингушей, выступавших против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией.

"Наверное нужно реагировать, если мы с этим не согласны", - написала под постом Бек Хана в Facebook Хава Хазбиева. "Неуважение к своему народу, петь дифирамбы "чистильщику"", - считает Мариям Точиева.

"За большие деньги видимо можно и салам передавать", - отметила Рукэт Досхоева. "Она не должна больше у нас выступать, пусть едет в Чечню", - заявила Лидия Нальгиева.

Пользователи Instagram попытались пристыдить певицу в ее же аккаунте, но Гетагазова дала понять, что не откажется от своей позиции. "Айна, почему бы тебе не спеть песню за Зарифу Саутиеву? Или за ингушских политзаключённых?" - написала seda_martazanova_ под постом, в котором Гетагазова эмоционально благодарит Кадырова за посещение ее концерта.

Зарифа Саутиева с 15 июля находится под арестом в Нальчике по обвинению в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе.Она стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной.

"А что сама-то не споёшь? или только в инсте под левыми никами сидеть получается? Лозунги толкать", - написала в ответ певица.

"В день митинга своего народа, к которому ты не имеешь уже отношения, ты пела в Грозном. Почему таких предателей так много стало на Кавказе? Откуда вы берётесь?" - написал adam05nord. Многие другие комментаторы, между тем, выразили поддержку Гетагазовой.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Феминистки выступили в защиту Рагды Ханиевой", "Певица из Чечни Лиза Умарова попросила политическое убежище в Финляндии", "Работники культуры назвали нонсенсом 15-летнего заслуженного артиста в Чечне".

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