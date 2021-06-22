Кавказоведы разобрали конфликт с участием Гетагазовой в контексте вайнахских обычаев

22 июня 2021, 15:20

Традиционные нормы поведения у ингушей и чеченцев строги и не позволяют мужчине даже притрагиваться к незнакомой женщине вне зависимости от того, провоцирует она конфликт или нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы в связи с резонансным инцидентом между народной артисткой Чечни Айной Гетагазовой и жителем Ингушетии Элезом Мержоевым.

Как писал "Кавказский узел", Элез Мержоев признал в суде, что 15 июня во время конфликта в одном из кафе в Назрани ударил по голове певицу Айну Гетагазову. Позднее он еще раз признал свою неправоту, пояснив, что потерял контроль над собой из-за вспышки агрессии. Суд счел Мержоева виновным в мелком хулиганстве и назначил ему административный арест, срок которого истек вечером 21 июня. Однако в связи с тем, что Гетагазовой поставлен диагноз "сотрясение головного мозга", Мержоеву грозит уголовное преследование по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Пользователи Instagram связали заключение врачей о полученной Гетагазовой травме с коррупцией и призвали наказать руководство больницы.

Айна Гетагазова в ходе конфликта в Назрани вела себя высокомерно и нарушала характерные для Северного Кавказа нормы приличия, указали пользователи Instagram. Комментируя информацию о том, что Гетагазова требовала от мужчин вставать при своем появлении, пользователи соцсети усомнились в существовании такого обычая на Кавказе. Подписчики Гетагазовой в Instagram, в свою очередь, указали, что на Кавказе недопустимо применять силу к женщине даже в том случае, если она ведет себя некорректно. За Гетагазову вступилась и народная артистка Чечни Макка Межиева. По ее словам, поводом для конфликта послужили грубые слова Мержоева в адрес певицы.

Шариатские нормы, которые актуальны для мусульманской Ингушетии, не позволяют не только бить, но и толкать другого человека, указал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко. В этом случае Коран не проводит разницы между мужчинами и женщинами, отметил он.

Касательно прав женщин, и чеченцы, и ингуши традиционно руководствуются кодексом "Нохчалла", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" чеченский бизнес-консультант Шамиль Бено. "Не являющейся родственницей женщины нельзя касаться, за исключением случаев приветствия. В данном случае молодой человек явно перешел границу дозволенного. Но не владея информацией о том, что стало причиной данного конфликта, комментировать не берусь", - пояснил он.

Кодексы чести у народов Северного Кавказа близки друг другу, подтвердил завотделом народов Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН, профессор МГУ Сергей Арутюнов. "В значительной степени это сопряжено с исламом, с шариатскими нормами, которые достаточно строги", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Арутюнов отметил, что строгостью особенно отличаются такие народы, как чеченцы и ингуши, тогда как у всех адыгских народов и осетин нормы мягче.

По его словам, проявлять насилие по отношению к женщине абсолютно недопустимо для мужчины даже в тех случаях, если она является виновницей конфликта. "Сварливость женщины не считается особенно большим недостатком. Красивой женщине позволено быть сварливой, острой на язык. Настоящий мужчина не должен на это болезненно реагировать. Даже в ответ на какие-то резкие слова женщины мужчине не то что ударить, но и прикоснуться [к ней] категорически нельзя", - подчеркнул Арутюнов.

Прикосновения мужчины к женщине исключены у северокавказских народов даже во время танцев, указал Сергей Арутюнов. "Существует определенный танцевальный этикет. Мужчины танцуют с женщинами, но не соприкасаясь. Женщина, как правило, "плывет", а мужчины показывают свою удаль, но не дотрагиваясь до женщин", - пояснил Арутюнов.

На видео конфликта три женщины проходят в помещение кафе, где за столиком сидит мужчина. Они проходят мимо. Мужчина оборачивается им вслед. Затем одна из женщин в белом платье в пол и белом платке возвращается назад. Мужчина привстает со стула и отворачивается к столику. В кадре появляется еще один человек, который сидел за тем же столиком, но в этот момент встал. Женщина в белом подходит к первому мужчине вплотную и что-то говорит, разводя руками. Мужчина встает и, не двигаясь с места и не применяя рук, делает выпад головой вперед, после женщина отступает на шаг назад. Видео не позволяет судить о том, был ли этот выпад ударом или толчком.

Отметим, что комментаторы в YouTube объяснили поведение Гетагазовой в назранском кафе тем, что она рассчитывает на заступничество чеченских властей. Айна Гетагазова имеет звание заслуженной артистки Ингушетии, а в Чечне ей присвоено более высокое звание - народной артистки республики. В декабре 2019 года Айна Гетагазова на сольном концерте в Грозном исполнила песню "Нохчий Паччахь" ("Чеченский падишах" - "падишахом" Кадырова называет его окружение). На этом концерте Рамзан Кадыров присутствовал лично. После публикации видеозаписи концерта ингушская активистка Аза Халухаева заявила, что Гетагазова не имела права приветствовать Кадырова от лица ингушского народа. По словам Халухаевой, за это ее семье угрожали "расправой со стороны кадыровцев". Активистка обращалась в полицию.

Гетагазова также является автором музыки и исполнительницей песни "Лезгинка" на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Премьера песни состоялась в 2020 году. Захарова отмечала, что под ее и Гетагазовой "Лезгинку" танцевал на публичном мероприятии Рамзан Кадыров.