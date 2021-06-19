Конфликт с участием певицы Гетагазовой вызвал дискуссию о кавказских обычаях

19 июня 2021, 21:04

Как сообщал "Кавказский узел", Элез Мержоев признал в суде, что 15 июня во время конфликта в одном из кафе в Назрани ударил по голове певицу Айну Гетагазову. Суд счел Мержоева виновным в мелком хулиганстве и назначил ему пять суток административного ареста. В связи с тем, что Гетагазовой поставлен диагноз "сотрясение головного мозга", Мержоеву грозит уголовное преследование. Пользователи Instagram связали заключение врачей о полученной Гетагазовой травме с коррупцией и призвали наказать руководство больницы.

Гетагазова имеет звание заслуженной артистки Ингушетии, а в Чечне ей присвоено более высокое звание - народной артистки республики. В декабре 2019 года Айна Гетагазова на сольном концерте в Грозном исполнила песню "Нохчий Паччахь" ("Чеченский падишах" - "падишахом" Кадырова называет его окружение). На этом концерте Рамзан Кадыров присутствовал лично. После публикации видеозаписи концерта ингушская активистка Аза Халухаева заявила, что Гетагазова не имела права приветствовать Кадырова от лица ингушского народа. По словам Халухаевой, за это ее семье угрожали "расправой со стороны кадыровцев". Активистка обращалась в полицию.

Читатели Instagram-паблика "Новости Ингушетии" осудили поведение Гетагазовой в назранском кафе. "Как можно к чужому мужчине подходить и так распускать руки?" - удивился ami.voin. "Это вообще недостойное поведение - женщина должна вести себя скромно по отношению к чужим мужчинам", - высказалась _meh_rima_.

"Лишить Гетагазову звания заслуженного артиста Республики Ингушетия за неподобающее поведение", - призвал feri.dezz. "Нашлась примадонна, чтобы вставать при ее появлении. Отдельное уважение вдадельцам заведения, что выложили видео этого "нападения"", - указал dzhandygov_islam.

На видео, которым сопровождается публикация, три женщины проходят в помещение кафе, где за столиком сидит мужчина. Они проходят мимо. Мужчина оборачивается им вслед. Затем одна из женщин, в белом платье в пол и белом платке, возвращается назад. Мужчина привстает со стула и отворачивается к столику. В кадре появляется еще один человек, который сидел за тем же столиком, но в этот момент встал. Женщина в белом подходит к первому мужчине вплотную и что-то говорит, разводя руками. Мужчина встает и, не двигаясь с места, делает выпад головой вперед, и женщина отходит на шаг назад.

Пользователь muslim_.222 отметил, что не знаком с такой культурной нормой и счел претензии певицы продиктованными ее самомнением. "Если я увижу Айну в кафе, что, я должен встать? <...> через не хочу ты должен фанатеть. В первый раз слышу такое: типа, внимание, [это] я", - написал он. "Ты должен встать и сказать: "Здравствуйте, моя госпожа"", - сыронизировал i006ng06.

"Возомнила себя <неизвестно> кем", - раскритиковала Гетагазову vremenno.vse13. Ее комментарий собрал 40 "лайков". "Какой ужас... ощущение безнаказанности просто зашкаливает у этой особы... Возомнила о себе...", - высказалась vse._dlya._detey._.

Это Гетагазова, а не Мержоев, нарушила нормы приличия, причем под влиянием из Чечни, заявила evlo_1960. "Что эта женщина себе позволяет <...>? Позднее время в таком месте <...> - ничего общего с нашими адатами (традициями. - Прим. "Кавказского узла"), и вдобавок <...> "почему не встал перед женщиной?" - видимо, она это освоила от наших соседей!", - написала пользовательница соцсети.

"В Чечне что, когда женщины заходят, мужчины встают, что ли?" - задал вопрос myrad2408. Пользователь altaysum, позиционирующий себя как житель Чечни, подтвердил это. "Ну да, встают. И мало того, если мимо проходят женщина, то группа мужчин повышает свой тон, чтобы девушка слышала, о чем мужчины говорят, чтобы она не подумала, что о ней шепчутся. В ваш эздел (ингушский свод неписаных правил поведения. - Прим. "Кавказского узла") это не входит, видать, вам не понять", - ответил он "Когда у вас такое было? Прочитал про это где-то в интернете, и своему народу приписывает", - не поверила ему nezhhhenkkaaa.

"Видимо, чеченцы встают, когда Айна заходит. Сам Кадыров встает, а этот (Мержоев. - Прим. "Кавказского узла") сидит себе и не замечает такую особу", - пошутила diana_1997_magas, собрав 41 "лайк". Этот комментарий возмутил пользователей соцсети из Чечни. "Она бы у нас за такое поведение без головы осталась бы", - заявила safia_77_95.

К 21.04 мск 19 июня эта публикация собрала 650 "лайков" и 605 комментариев. У паблика 187 тысяч подписчиков.

Отметим, что Гетагазова в 2020 году исполнила песню "Лезгинка" на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Автором музыки также стала Гетагазова, указано в публикации на странице Захаровой в Facebook от 7 октября 2020 года. 9 декабря 2020 года Мария Захарова разместила там же видео, на котором под эту песню танцует Рамзан Кадыров. "Наша с Айной Гетагазовой «Лезгинка» в исполнении Рамзана Кадырова.Огонь", - написала Захарова.

Пользователи YouTube тоже расценили поведение Гетагаевой как высокомерное. "Она мне всегда казалась высокомерной", - написал сегодня в комментариях на канале "Кавказ пост" Alex Qwerty. "Докопалась она. Что, на колени ему надо было встать?" - высказался сегодня там же 11 22.

"Выпендривается еще так из-за того, что КРА (Кадыров Рамзан Ахматович. - Прим. "Кавказского узла") за спиной", - предположил Asmara D. Согласие с ним выразили "лайками" восемь пользователей. "Она же у нас <...> личность эстрадная богема, Рамзик (Рамзан Кадыров. - Прим. "Кавказского узла") на помощь ей придет", - написал Магомед Ц.

При этом пользователь mithun chik раскритиковала поведение Мержоева. "Я не могу уже читать эти комменты - просто лишний раз убедилась, какой у нас народ испорченный, и в таких масштабах. <...> Как можно одобрять то, что мужчина ударил женщину головой, как мужчину? <...> Так только трус поступит. Ни мусульманин, ни даже кавказец так не сделает. <...> С женщиной, если она оборзела, должна разобраться женщина. <...> Вы не чеченцы, не ингуши и не кавказцы", - раскритиковала она других комментаторов.

К 21.04 мск 19 июня эта публикация собрала 5841 просмотр и 85 комментариев. У канала 5,49 тысячи подписчиков.