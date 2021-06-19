Жителю Ингушетии грозит уголовное преследование за конфликт с Гетагазовой

19 июня 2021, 18:12

Против Элеза Мержоева, отбывающего административный арест после конфликта в кафе с певицей Айной Гетагазовой, готовится уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Пользователи Instagram связали заключение врачей о полученной Гетагазовой травме с коррупцией и призвали наказать руководство больницы.

Как писал "Кавказский узел", Элез Мержоев признал в суде, что 15 июня во время конфликта в одном из кафе в Назрани ударил по голове певицу Айну Гетагазову. Суд счел Мержоева виновным в мелком хулиганстве и назначил ему пять суток административного ареста.

Против Элеза Мержоева готовится еще одно, на этот раз уголовное дело - по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса), которая предусматривает до четырех месяцев ареста. Основанием для уголовного преследования стало диагностированное у Гетагазовой сотрясение мозга, сообщил сегодня Instagram-паблик "Новости Ингушетии".

Администраторы паблика утверждают, что этот диагноз был поставлен при отсутствии у Гетагазовой черепно-мозговой травмы. "Айна Гетагазова поступила в травмпункт в 20.40 15 июня 2021 года, после обследования и осмотра неврологом Тутаевой Т. и травматологом Темерзиевой Х. данных в отношении черепно-мозговой травмы не было выявлено. Однако, со слов одного из дежурных врачей, диагноз "черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ретроградная амнезия" был установлен по личному указанию главного врача", - говорится в публикации.

По данным паблика, сам конфликт в кафе произошел из-за того, что Гетагазова сочла неуважительным поведение Мержоева. Ей показалось недостаточным, что житель Магаса всего лишь привстал в знак приветствия, он же настаивал, что не нарушил норм приличий. Певица стала угрожать, ссылаясь при этом на членов правительства Чечни, и требовала назвать его номер телефона, утверждается в публикации.

На видео, которым сопровождается публикация, три женщины проходят в помещение кафе, где за столиком сидит мужчина. Они проходят мимо. Мужчина оборачивается им вслед. Затем одна из женщин, в белом платье в пол и белом платке, возвращается назад. Мужчина привстает со стула и отворачивается к столику. В кадре появляется еще один человек, который сидел за тем же столиком, но в этот момент встал. Женщина в белом подходит к первому мужчине вплотную и что-то говорит, разводя руками. Мужчина встает и, не двигаясь с места, делает выпад головой вперед, и женщина отходит на шаг назад.

Публикация также сопровождается фотографией постановления Магасского районного суда об административном аресте Мержоева. Со ссылкой на административный протокол там указано, что Мержоев в кафе "нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью". В документе также указано, что Мержоев - житель селения Экажево, а сам инцидент произошел в назранском кафе "Сохо ретро клуб".

Гетагазова имеет звание заслуженной артистки Ингушетии, но в Чечне ей присвоено более высокое звание - народной артистки Чечни. В декабре 2019 года Айна Гетагазова на сольном концерте в Грозном исполнила песню "Нохчий Паччахь" ("Чеченский падишах" - "падишахом" Кадырова называет его окружение). На этом концерте Рамзан Кадыров присутствовал лично. После публикации видеозаписи концерта ингушская активистка Аза Халухаева заявила, что Гетагазова не имела права приветствовать Кадырова от лица ингушского народа. По словам Халухаевой, за это ее семье угрожали "расправой со стороны кадыровцев". Активистка обращалась в полицию.

В комментариях к публикации администраторы паблика потребовали от министра здравоохранения Ингушетии наказать руководство больницы и дежурных врачей. Этот комментарий оказался одним из самых популярных и собрал 42 "лайка".

Пользователи соцсети указали на связи певицы с руководством больницы, где ей поставили диагноз. "Эта горе-врач близкая подруга ее, они в Дель Магасе вместе отмечали ее назначение на пост главврача", - утверждает aleya_cvetov_u_hadijy. Назначила этого врача родственница певицы, заявил love_ingushetti. "Гетагазова в управлении по кадрам сидит у [главы Ингушетии] Калиматова, она назначила <приводится фамилия> главным врачом <...>, вот и <эта врач> орала: "Что хотите пишите - побои, ушибы, - чтобы уголовное завести на парня", - написал он, собрав 15 "лайков".

Жалобы Гетагазовой на травмы вызвали смех врачей, заявила пользовательница соцсети oskano9. "Если бы знали, как в травмпункте медперсонал с нее (над ней. - Прим. "Кавказского узла") смеялся. Она думала, что хайпанет, а получилось наоборот - ее еще больше стали не любить в республике", - написала она.

К 18.12 мск 19 июня эта публикация собрала 606 "лайков" и 581 комментарий. У паблика 187 тысяч подписчиков.