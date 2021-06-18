Житель Ингушетии арестован после нападения на певицу Гетагазову

18 июня 2021, 13:12

Пять суток ареста получил житель Магаса Элез Мержоев по обвинению в том, что при конфликте ударил певицу Айну Гетагазову.

Инцидент произошел 15 июня в одном из кафе. Согласно признательным показаниям Мержоева, он вступил в словесную перепалку с певицей Айной Гетагазовой и ударил ее по голове, сообщили в Магасском районном суде.

"Суд признал Мержоева 1984 года рождения виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - цитирует источник в суде "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о конфликтной ситуации с Айной Гетагазовой в декабре 2019 года. Полиция Ингушетии тогда разбиралась в конфликте между Гетагазовой и активисткой Азой Халухаевой, который произошел после исполнения певицей песни в честь Рамзана Кадырова.