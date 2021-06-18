Айна Гетагазова. Кадр видео https://www.youtube.com/channel/UC_ubnosUX3lfMt7IwllnQvw

18 июня 2021, 13:12

Житель Ингушетии арестован после нападения на певицу Гетагазову

Пять суток ареста получил житель Магаса Элез Мержоев по обвинению в том, что при конфликте ударил певицу Айну Гетагазову.

Инцидент произошел 15 июня в одном из кафе. Согласно признательным показаниям Мержоева, он вступил в словесную перепалку с певицей Айной Гетагазовой и ударил ее по голове, сообщили в Магасском районном суде.

"Суд признал Мержоева 1984 года рождения виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - цитирует источник в суде "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о конфликтной ситуации с Айной Гетагазовой в декабре 2019 года. Полиция Ингушетии тогда разбиралась в конфликте между Гетагазовой и активисткой Азой Халухаевой, который произошел после исполнения певицей песни в честь Рамзана Кадырова.

Примечание:

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