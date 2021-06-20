20 июня 2021, 14:01

Житель Владикавказа задержан за стрельбу на свадьбе

Сотрудники полиции в Северной Осетии задержали мужчину, открывшего стрельбу во время свадьбы во дворе одного из ресторанов Владикавказа.

Задержанный 40-летний житель Владикавказа пояснил в отделе полиции, что оружие он приобрел в одном из охотничьих магазинов города.

"В настоящий момент мужчина задержан и доставлен в отдел полиции №2 Управления МВД России по Владикавказу. Нарушитель порядка признал свою вину, в его отношении сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах", - говорится в опубликованном сегодня сообщении на сайте МВД по Северной Осетии.

Согласно части 2 статьи 20.13 КоАП РФ, за стрельбу из оружия в населенных пунктах или других не отведенных для этого местах грозит штраф в размере до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.

МВД по Северной Осетии разместило видеоролик с задержанным жителем Владикавказа. В ролике на вопрос, с какой целью была открыта стрельба, мужчина пояснил, что он хотел "просто порадовать людей, хотелось эффекта такого".

Кавказский узел" сообщал, что полиция задержала в конце ноября 30-летнего мужчину, открывшего стрельбу во время свадьбы своего друга во Владикавказе. Задержанный признал вину, извинился за свой поступок и пообещал впредь "сдерживать себя".

Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по Кавказу отметили, что древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе, который раньше считался "оберегом от сглаза", давно стал элементом веселья и куража. Обычай салютования встречается не только на свадьбах, но если в Чечне и Дагестане это воспринимается спокойно, то аналогичные попытки в других регионах часто приводят к конфликтам. К примеру, в Дагестане стрельба на свадьбе может вскоре совсем исчезнуть, так как в последнее время об этой традиции вспоминают все реже, считают опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

Примечание:

"Пользователи соцсетей призвали силовиков отчитать участников свадьбы в Нальчике", "Призыв снизить число машин в свадебных кортежах в Чечне оказался невыполнимым", "Пользователей соцсети возмутила стрельба на свадьбе в Чечне".

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