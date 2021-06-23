Воронежец осужден по делу о повреждении мемориала в Новороссийске

23 июня 2021, 19:46

Житель Воронежа Александр Новоточинов получил полгода колонии-поселения за повреждение мемориала "Малая земля" в Новороссийске. Осужденный признал вину и раскаялся, сообщила прокуратура Кубани.

Как писал "Кавказский узел", полиция составила административные протоколы о хулиганстве на жителя Воронежа и жительницу Новороссийска, которые опубликовали в соцсетях видео "отдыха" на мемориале "Малая земля" в Новороссийске. Суд 24 мая приговорил их к административному аресту на 15 и 14 дней, однако 25 мая молодой человек был арестован на два месяца по делу о повреждении мемориального комплекса.

Октябрьский районный суд Новороссийска признал жителя Воронежа Александра Новоточинова виновным в повреждении объекта культурного наследия - мемориала "Малая Земля", сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия и суда, 22 мая Новоточинов бросил в монумент "Малая земля" две стеклянные бутылки, которые разбились и повредили плиты памятника, а также находился у мемориала без одежды. Новоточинов раскаялся в содеянном. Он заявил, что осознает противоправность своих действий и понимает, что оскорбил память погибших воинов, говорится в сообщении на сайте ведомства

Октябрьский районный суд отправил 21-летнего Александра Новоточинова в колонию-поселение на шесть месяцев. Кроме того, с него взыскали 1830 рублей на восстановление поврежденных плит, проинформировал "Блокнот-Краснодар".

В Новороссийск Александр Новоточинов приехал с труппой Воронежского детского театра на гастроли, сообщил сегодня "Интерфакс".

Часть 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России) предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело поступило в Октябрьский районный суд Новороссийска 9 июня, состоялись два судебных заседания, приговор был вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда. Комментариев осужденного или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

Ансамбль-мемориал "Малая земля" в Новороссийске является частью комплекса мемориала "Героям Великой Отечественной и гражданской войн 1941-1945 годов". Это уникальный памятник, который не имеет аналогов нигде в мире. Монумент открыли 16 сентября 1982 года. Он посвящен отряду морской пехоты, который провел десантную операцию в ночь на 14 февраля 1943 года под командованием майора Куникова, сообщается на сайте администрации Новороссийска.

"Кавказский узел" писал, что 24 апреля 2015 года в Интернете была размещена видеозапись, на которой девушки, ученицы новороссийской танцевальной студии исполняли танец "тверк" рядом с комплексом "Малая земля". Правоохранительные органы расценили акцию как "мелкое хулиганство" и арестовали ее участниц на сроки от 10 до 15 суток.