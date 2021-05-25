Суд арестовал подозреваемого в повреждении мемориала "Малая земля"

25 мая 2021, 22:56

Житель Воронежа, которому суд назначил 15 суток административного ареста по делу об осквернении мемориала в Новороссийске, арестован на два месяца по уголовному делу о повреждении мемориального комплекса.

Как писал "Кавказский узел", полиция задержала молодого человека и девушку, которые опубликовали в соцсетях видео "отдыха" на мемориале "Малая земля" в Новороссийске. В отношении нарушителей составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.

Октябрьский районный суд Новороссийска арестовал до 24 июля 20-летнего жителя Воронежа, который подозревается в повреждении мемориала. Рассматривая ходатайство следствия об аресте, суд принял во внимание, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства на территории Новороссийска и может скрыться от следствия, сообщил сегодня Краснодарский краевой суд.

Ранее, 24 мая, суд рассмотрел материалы об административных правонарушениях о мелком хулиганстве по делу об осквернении мемориала "Малая земля" и назначил молодому человеку административный арест на 15 суток, девушке — на 14 суток, говорится в сообщении на сайте суда.

Первоначально молодой человек и девушка обвинялись в осквернении мемориала, однако следователи предположили, что в результате действий молодого человека, который бросал бутылки в мемориал, был поврежден верхний слой плит, и начали расследование уголовного дела, сообщило сегодня управление СКР по Краснодарскому краю на своем сайте.

Арест в рамках уголовного дела наложился на административный арест, пояснили в суде. "Срок ареста за хулиганство подозреваемый уже отбывает, через 15 суток он не выйдет на свободу, а останется в СИЗО", — сообщила "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Часть 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России) предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Комментариев подозреваемого или его официальных представителей об избрании меры пресечения не поступало.

Ансамбль-мемориал "Малая земля" в Новороссийске является частью комплекса мемориала "Героям Великой Отечественной и гражданской войн 1941-1945 года". Это уникальный памятник, который не имеет аналогов нигде в мире. Монумент открыли 16 сентября 1982 года. Он посвящен отряду морской пехоты, который провел десантную операцию в ночь на 14 февраля 1943 года под командованием майора Куникова, сообщается на сайте администрации Новороссийска.

"Кавказский узел" писал, что 24 апреля 2015 года в Интернете была размещена видеозапись, на которой девушки, ученицы новороссийской танцевальной студии исполняли танец "тверк" рядом с комплексом "Малая земля". Правоохранительные органы расценили акцию как "мелкое хулиганство" и арестовали ее участниц на сроки от 10 до 15 суток.